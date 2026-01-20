Hora y TV para ver en vivo la etapa 1 del Tour Down Under; aparece la montaña

La primera etapa del Tour Down Under 2026, competencia que da inicio al calendario WorldTour de la UCI, se llevará a cabo en la noche (de Colombia) del martes 20 de enero con un trazado de 148 kilómetros.

La jornada tendrá su punto de partida en la localidad de Norwood y meta en la población de Uraidla, trayecto que presentará como dificultades montañosas 3 altos de tercera categoría.

La última escalada estará ubicada a 13 kilómetros de final y le dará paso a un remate en terreno de descenso, lo que invitará a los aventureros de las fugas a probar suerte desde lejos, mientras que las cartas colombianas podrían tener su propio protagonismo.

El bogotano Santiago Buitrago, del equipo Bahrain y con 17 segundos de retaso en la clasificación general, podrá probar suerte en los tramos de ascenso, en tanto que el embalador Juan Sebastián Molano, del UAE Emirates y a 18 segundos del líder, contaría posibilidades más reducidas.



La fracción tendrá al británico Samuel Watson, de la escuadra Ineos Grenadiers, defendiendo la camiseta de líder y seguramente controlando al lote con sus demás compañeros frente a los posibles ataques que se pueden presentar.



Hora y TV para etapa 1 del Tour Down Under 2026

La jornada se podrá ver en directo por televisión en Colombia a partir de las 7:30 de la noche del martes 20 de enero de 2026 mediante la señal de ESPN y Disney.

Datos, etapa 1:

Fecha: martes 20 de enero

Hora: 7:30 p. m. (de Colombia)

Trayecto: Norwood-Uraidla (148 km)

Perfil: mediamontaña (con 3 altos de 3ª categoría) ç

TV: ESPN

Colombianos: Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano

Altimetría de la jornada: