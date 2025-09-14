Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedó la meta de la etapa 21 de Vuelta a España, tras manifestaciones: toda destruida

Así quedó la meta de la etapa 21 de Vuelta a España, tras manifestaciones: toda destruida

Un caos total se presentó en la última jornada de la Vuelta a España 2025, por cuenta de las protestas propalestina, con enfrentamientos policiales y más.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 01:39 p. m.
Comparta en:
Caos, protestas y enfrentamientos con la Policía en la etapa 21 de la Vuelta a España
Caos, protestas y enfrentamientos con la Policía en la etapa 21 de la Vuelta a España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad