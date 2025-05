Juan Ayuso y la estrategia para vencer a Egan Bernal en la etapa 7 de Giro de Italia

El español Juan Ayuso (UAE), ganador de la séptima etapa del Giro en la cima de Tagliacozzo, se mostró emocionado este viernes al lograr su primer éxito en una gran vuelta, "una victoria especial", que recordará "siempre".

"Es mi cuarta gran vuelta y he estado varias veces cerca de un triunfo así, especialmente en mis dos Vueltas a España, en las que no logré dar ese pasito para ganar. Lograrlo aquí, en mi primer Giro de Italia, es algo súper especial que recordaré siempre", dijo Ayuso en la línea de meta tras su triunfo.

Ayuso atacó dentro del último kilómetro y logró entrar en solitario con 4 segundos de ventaja sobre sus perseguidores, entre los que estaban el mexicano Isaac del Toro, el esloveno Primoz Roglic -nuevo líder de la prueba-, el colombiano Egan Bernal y el ecuatoriano Richard Carapaz.

"Sabía que sólo podía lanzar un ataque, no podía volverme loco y moverme 2-3 veces, porque en estos finales súper explosivos sólo tienes una bala para gastar. He dejado que los demás se desgastasen antes y cuando he visto mi distancia me he lanzado a tope hasta meta", explicó el ciclista nacido en Barcelona pero afincado en Jávea, ahora segundo en la general, a 4 segundos de Roglic.

Juan Ayuso, ciclista español del UAE Team Emirates XRG, es uno de los favoritos a ganar la etapa 2 del Giro de Italia 2025 AFP

No sólo fue una victoria importante, sino un golpe moral, un aviso que indica que Ayuso podrá luchar por la 'maglia' rosa hasta Roma.

"Era muy importante hoy no sólo conseguir la victoria, sino también lograr esas buenas sensaciones e intentar recuperar el tiempo que perdí en la contrarreloj. Esto me da mucha confianza para los próximos días", señaló.

El próximo reto será la etapa del 'sterrato', de las pistas blancas que llegarán el domingo en la etapa de Siena.

"Veremos mañana, y luego ya vendrá la etapa de Siena, que para los hombres de la general como yo es un día muy complicado. Espero sortearla bien y llegar al día de descanso en cabeza", concluyó.