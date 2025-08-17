Publicidad

Crystal Palace, con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, le plantó cara al Chelsea: empate 0-0

Los colombianos hicieron parte del onceno del Crystal Palace que empató sin goles con los 'blues' en Stamford Bridge, por la primera jornada de la Premier League 2025/2026.

Daniel Muñoz, lateral derecho colombiano, en el partido de Crystal Palace contra Chelsea, por Premier League.
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 17, 2025 10:41 a. m.