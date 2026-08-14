Luto en el ciclismo internacional; murió deportista en medio de la Vuelta a Portugal

El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development, falleció este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba. En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".

Cerca de una hora después del accidente, el mayor Tiago Machado, de la Guardia Nacional Republicana (GNR, similar a la Guardia Civil española), explicó en declaraciones a periodistas que el accidente se produjo por "una colisión entre el ciclista y un vehículo ligero", y que todavía investigan las demás condiciones en las que se produjo el suceso y sus causas.

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El fallecimiento de Finlay Tarling pone en duda la continuación de la 87ª Vuelta a Portugal y, en palabras del director de la prueba, el español Ezequiel Mosquera, todavía "no hay nada planificado".



"No hay nada planificado a día de hoy. Acabamos de cruzar la meta, no tenemos nada en mente sobre si continuar con la carrera... Y mañana será otro día", declaró a los periodistas el exciclista gallego.

Sin embargo, el presidente de la Federación Portuguesa de Ciclismo, Cândido Barbosa, defendió a la prensa que "la carrera tendrá que continuar" y pidió "fuerza a los atletas para terminar estas dos jornadas" que quedan por disputar.

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Son varias las autoridades portuguesas que han reaccionado ante la tragedia: El presidente del país, António José Seguro, lamentó lo ocurrido en un comunicado y expresó su "profundo pesar por el trágico fallecimiento" del ciclista galés, mientras que el primer ministro luso, Luís Montenegro, transmitió su "más sentido pésame" a la familia, al equipo y a los miembros del pelotón en las redes sociales.

Finlay Tarling, nacido el 2 de octubre de 2006, se incorporó a la cantera de la NSN en 2025, cuando el equipo suizo se denominaba entonces Israel-Premier Tech.

La Volta a Portugal era la primera gran prueba de su trayectoria y, a lo largo de la carrera, destacó en las dos jornadas de contrarreloj, con un undécimo puesto en el prólogo y un decimoquinto en la quinta etapa. Finlay era el hermano menor de Josh Tarling, que corre para el equipo Netcompany INEOS.