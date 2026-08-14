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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Malas noticias para Jhon Durán y Richard Ríos, en Benfica; ya es oficial la noticia

Malas noticias para Jhon Durán y Richard Ríos, en Benfica; ya es oficial la noticia

Hace un par de horas, se confirmó reveladora información que desde días atrás se rumoraba con fuerza. Ahora, desde territorio italiano lo anunciaron con 'bombos y platillos'.

Por: EFE
Actualizado: 14 de ago, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jhon Durán, jugador colombiano del Benfica.
Jhon Durán, jugador colombiano del Benfica.
Benfica.

El lateral español y excanterano del Real Madrid Rafael Obrador jugará esta temporada en el Sassuolo, de la Serie A italiana, cedido por el Benfica, ha informado este viernes el equipo portugués.

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En un comunicado publicado en su página web, el Benfica ha indicado que Obrador permanecerá en el Sassuolo hasta el final de la presente temporada, y que el acuerdo con el club italiano incluye una opción de compra.

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El defensa mallorquín, de 22 años, llegó la temporada pasada al Benfica procedente del Real Madrid por cinco millones de euros para sustituir a su compatriota Álvaro Carreras, que a su vez había abandonado a las 'águilas' rumbo al Santiago Bernabéu.

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No obstante, solo disputó un partido con el primer equipo 'encarnado', más otros dos con el filial.

Sin sitio en la plantilla que entonces dirigía el actual entrenador madridista José Mourinho, Obrador pasó el resto de la campaña en el Torino, también de la primera división italiana.

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Rafa Obrador comenzó su carrera en el Mallorca y, a los 16 años, debutó como profesional en el club de su ciudad natal. Posteriormente, se incorporó a la cantera del Real Madrid y, antes de marcharse a Portugal, destacó en el primer equipo del Deportivo de La Coruña, cedido por el conjunto blanco.

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De esta manera, tanto Richard Ríos, como Jhon Durán se quedan sin una pieza clave en la defensa del Benfica, de cara a lo que será la siguiente temporada.

¿Quién es Rafael Obrador Burguera?

Él es un futbolista español nacido en Campos, Mallorca, el 24 de febrero de 2004. Se desempeña como defensa. Inició su formación en el CE Campos y en 2014 pasó al Mallorca. En julio de 2020 debutó con el equipo balear en LaLiga, frente a Osasuna.

Con el Real Madrid Castilla, Rafael disputó las temporadas 2022-23 y 2023-24. En agosto de 2024 fue cedido al Deportivo de La Coruña, cuadro con el que jugó 33 partidos de Segunda División. En julio de 2025 fue transferido al Benfica y en enero de 2026 cedido al Torino. Cabe destacar que también ha representado a España en categorías juveniles.

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