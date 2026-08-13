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Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago se despidió del Bahrain Victorious y ya tiene nuevo equipo

Santiago Buitrago se despidió del Bahrain Victorious y ya tiene nuevo equipo

El pedalista colombiano Santiago Buitrago sorprendió al anunciar que correrá con un nuevo equipo en las mejores carreras del ciclismo mundial. Acá todos los detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
NSN Cycling.

El equipo ciclista NSN se verá reforzado con la llegada de Santiago Buitrago, quien firmó un contrato de tres años hasta 2029.

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Buitrago aportará profundidad a la plantilla del equipo, fortaleciendo las aspiraciones del equipo en la clasificación general de las Grandes Vueltas y las carreras por etapas en los próximos años.

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El ciclista nacido en Bogotá ha acumulado un palmarés impresionante durante sus siete años de carrera, que incluye victorias de etapa en Grandes Vueltas y en el WorldTour, al tiempo que sigue desarrollándose como contendiente en la clasificación general.

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"La llegada de Santiago Buitrago representa una incorporación importante al proyecto deportivo a largo plazo del NSN Cycling Team, y estamos encantados de tener a Santiago vistiendo los colores de NSN durante los próximos tres años", afirma el director general Kjell Carlström.

"A pesar de contar ya con siete años de carrera, con solo 26 años, Santiago tiene una larga carrera por delante y margen para seguir creciendo como ciclista. Además de sus victorias de etapa y en la clasificación general, ha terminado entre los diez primeros en el Tour de Francia y la Vuelta a España, y creemos que lo mejor está por venir".

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"Más allá de sus propias oportunidades de liderazgo, la capacidad de Buitrago en las subidas y su experiencia le darán al NSN Cycling Team una mayor flexibilidad táctica a lo largo del calendario del WorldTour".

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"Su fichaje forma parte de la inversión continua del equipo en una plantilla capaz de competir en múltiples formatos de carrera, basándose en el enfoque del equipo en los sprints y las carreras oportunistas para 2026".

Buitrago ha ganado de manera constante durante los últimos cinco años, y su triunfo en el Trofeo Laigueglia de este año marcó su primera victoria en una carrera de un día, pero el colombiano siente que es hora de comenzar un nuevo capítulo con el NSN Cycling Team.

“Después de siete años en el Bahrain – Victorious, sentí que era el momento adecuado para un nuevo reto”, explica Buitrago. “Allí viví momentos muy importantes, creciendo como ciclista y como persona, pero también quería salir de mi zona de confort y encontrar un entorno diferente que me ayudara a seguir evolucionando".

"Me impresionó mucho el proyecto deportivo de NSN y la confianza que el equipo depositó en mí desde el principio. Siento que compartimos la misma ambición y que este es un lugar donde puedo seguir desarrollándome y luchando por metas importantes".

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"Sigo sintiendo que tengo mucho margen de crecimiento, así que en los próximos tres años quiero seguir dando pasos adelante y convertirme en un ciclista cada vez más completo y consistente. Mi objetivo principal será mantenerme competitivo en las carreras por etapas y seguir desarrollándome en las Grandes Vueltas".

“Me gustaría luchar por la clasificación general cuando tenga la oportunidad y también ayudar al equipo a lograr los mejores resultados posibles. Estoy muy motivado para comenzar este nuevo capítulo y retribuir la confianza que el equipo me está dando con resultados.”

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Buitrago es el primer nuevo ciclista anunciado para 2027, sumándose a Jens Verbrugghe, quien dará el salto desde el NSN Development Team.

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