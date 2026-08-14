Kevin Castaño se marchó de River Plate y encontró un lugar en el fútbol en Brasil; así fue anunciado

El mercado de fichajes de los jugadores de la Selección Colombia siguen entregando noticias con el paso de los días. Este viernes, se confirmó la llegada del volante Kevin Castaño al Atlético Mineiro, de Brasil, en una negociación que se venía gestando en la presente semana y que llegó a buen puerto hace pocas horas.

"Con 25 años y la disputa de la última Copa del Mundo en el currículo, el volante colombiano es el nuevo refuerzo. Llega por préstamo de un año junto al River Plate, con opción de compra al final del vínculo. ¡Bienvenido de corazón!", se leyó en las redes sociales del club brasileño.

En ese aspecto, vale la pena apuntar que el antioqueño no tuvo el mejor rendimiento, ni suceso en el equipo de la 'banda roja' y terminó siendo descartado por el entrenador Eduardo Coudet. Castaño ni siquiera se presentó en la ciudad de Buenos Aires luego del Mundial 2026 y estuvo entrenando varios días con un entrenador personal.

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Ahora, para el futbolista surgido en las huestes de Águilas Doradas, y de paso en Cruz Azul mexicano y Krasnodar ruso, se presenta una oportunidad de oro para retomar un nivel importante, como el que hizo llamar la atención en el balompié internacional jugando en nuestro país.



Los medios en territorio brasileño ya están dando cuenta de la noticia e incluso ya se habla de la posibilidad de su debut. "El centrocampista ya figura en el Boletín Informativo Diario de la Confederación Brasileña de Fútbol. Por lo tanto, podrá debutar con el Atlético este domingo contra el Gremio, en duelo correspondiente a la jornada 23 del Campeonato Brasileño", indicó en una nota 'Globo Esporte'.

De las negociaciones ya había hecho referencia el presidente de River, Stefano Di Carlo. Así comentó que el valor de la opción de compra quedó tasado en 5 millones de dólares.

Kevin Castaño, mediocampista colombiano de River Plate, contra Monterrey, en el Mundial de Clubes AFP

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Hay que agregar además que el pedido de la contratación de Kevin Castaño fue realizado por el entrenador argentino Eduardo Domínguez, quien se espera que le entregue confianza y sea titular en el equipo 'galo'.