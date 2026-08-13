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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / James Rodríguez anunció apoyo a damnificados del terremoto: “Debemos levantarnos”

James Rodríguez anunció apoyo a damnificados del terremoto: “Debemos levantarnos”

Tras el terremoto que sacudió a Colombia, James Rodríguez se solidarizó con los damnificados y anunció ayudas para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
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James Rodríguez
James Rodríguez, jugador de la Selección Colombia
AFP

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa generando reacciones en diferentes sectores del país. En medio de las labores de atención y remoción de escombros de las zonas afectadas y atención a los damnificados; James Rodríguez publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su solidaridad con las personas damnificadas y anunció que realizará importantes aportes a través de su fundación ‘Colombia Somos Todos’.

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El futbolista colombiano comenzó su mensaje haciendo referencia a los días transcurridos desde la emergencia y destacó la importancia de mantenerse firmes ante las dificultades. En ese sentido, señaló: "Han pasado algunos días desde la catástrofe que enfrentamos en nuestro país. Quiero enviar un mensaje de solidaridad y valor a quienes en medio del dolor siguen batañllando en esta lucha por la vida. para mí el único camino es no desistir".

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James también puso el foco en lo que ocurrirá después de la atención inmediata de la emergencia. Para el jugador, uno de los principales desafíos estará relacionado con la reconstrucción de las zonas afectadas y la recuperación de las condiciones de vida de las personas que resultaron damnificadas. Al respecto, manifestó: "Se vienen retos inmensos durante la emergencia y después de ella. Ahi es donde quiero enfocar mi mensaje. Debemos levantarnos pero eso va más allá de las palabras. La etapa de reconstrucción debe hacerse de la manera más organizada y eficiente para volver a ser los mismos. No tengo duda que lo lograremos, somos colombianos, somos resilientes, somos berracos. nada nos va a detener".

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El capitán de la Selección Colombia explicó además que su intención es pasar de las palabras a las acciones mediante el trabajo de su fundación. James anunció que los recursos serán canalizados con el apoyo de especialistas que puedan participar en los procesos de recuperación y reconstrucción. "Por eso, através de mi fundación 'Colombia somos todos' seré el primero en entregar apoyos improptantes para levantar a los damnificados. hemos decidido canalizar los esfuerzos por medio de especialistas en el restablecimiento de condiciones de vida y reconstruccón como la ''Corporación Presentes'", aseguró.

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La decisión busca que las ayudas lleguen de manera organizada y tengan un impacto directo en las comunidades que más lo necesitan. El futbolista también extendió la invitación a otros integrantes del fútbol colombiano y a ciudadanos que quieran sumarse a la iniciativa. En su mensaje, destacó la importancia de unir esfuerzos durante la etapa de recuperación: "Es de suma importancia que las ayudas tengan el mayor impacto y la reconstrucción sea efectiva. Hoy invito a toda la comundiad del fútbol, a mis compañeros y excompañeros y a todos aquellos de buen corazón que quieran estar con la Colombia que todos amamos, todo aporte es valioso. Somos un pueblo valiente y lo demostraremos en la inmensa capacidad que tenemos para volver a levantarnos".

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Finalmente, James Rodríguez compartió el canal habilitado para recibir las donaciones y pidió a sus seguidores sumarse al proceso de reconstrucción. El futbolista cerró su mensaje con un llamado a mantener la solidaridad con las personas afectadas: "Envía tu colaboración en el siguiente link y súmate para reconstruir, abrazo para todos y mucha fuerza: https://presentes.co/dona/".

De esta manera, el referente del fútbol colombiano se sumó a las diferentes iniciativas que buscan apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto.

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