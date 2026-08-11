Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
JHON ARIAS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kevin Viveros; "ante el terremoto pedimos ayudas también para Buenaventura, una tierra olvidada"

Kevin Viveros; "ante el terremoto pedimos ayudas también para Buenaventura, una tierra olvidada"

Kevin Viveros es figura y goleador actual del Paranaense, de Brasil, y desde dicho país contó que viene tratando de ayudar a sus paisanos de Buenaventura, luego del terremoto del lunes pasado.

Por: Laura Ximena Bustos Mora
Actualizado: 11 de ago, 2026
Comparta en:
Kevin Viveros, goleador de Athletico Paranaense, pide ayudas para Buenaventura, tras terremoto
Kevin Viveros, goleador de Athletico Paranaense, pide ayudas para Buenaventura, tras terremoto
AFP / Twitter de Athletico Paranaense

Buenaventura, en el Valle del Cauca, también fue otra de las ciudades afectadas por el terremoto en nuestro país del lunes 10 de agosto, que tuvo epicentro en Chocó y que ya cobra más de 180 vidas, más un número cercano a los 3.000 heridos en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y en otros lugares cercanos. Y un hijo del puerto en el mar como el goleador Kevin Viveros, figura del Paranaense y actual artillero del Brasileirao, habló hace pocas horas con Gol Caracol para hacer un llamado a la solidaridad y especialmente a no olvidar a sus paisanos.

Deportivo Cali informó sobre el estado de salud del jugador, Ronaldo Pájaro
Fútbol Colombiano

Jugador del Cali sufrió delicadas lesiones, tras el terremoto, y tendrá que pasar por el quirófano

Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Deportivo Pasto y actual técnico del equipo 'volcánico' Sub-17, sufrió heridas, tras el terremoto
Fútbol Colombiano

"Durante el terremoto en Cali me cayeron escombros, tuve heridas en la cabeza y el cuerpo"

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.

"Quiero decirles a todos en Buenaventura que tengan mucha fuerza y que sigamos ayudándonos entre todos. Nosotros somos una tierra que no se queda de brazos cruzados, más cuando alguien está pasando por un momento difícil. Siempre buscamos la manera de ayudar", expresó inicialmente el delantero de 25 años y que en nuestro país jugó con buen suceso en la desaparecida Equidad y en Atlético Nacional.

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron este martes 11 de agosto
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se casaron; primera imagen de su matrimonio

Eder Castañeda, exjugador de América de Cali.
Gol Caracol

Quién es Eder Castañeda, exjugador del América que es voluntario rescatista ante terremoto en Cali

Viveros no se quedó ahí, sino que agregó que "la situación en nuestra tierra es muy preocupante y la gente que está allá viene solicitando mucho apoyo. Se necesita personal y equipos para ayudar a rescatar a las personas, que todavía están debajo de los escombros. También necesitamos mucho apoyo para el sistema de salud, para atender a las personas afectadas, y maquinaria para poder habilitar la vía. Es importante que en las noticias también se muestre que Buenaventura está gravemente afectada por el terremoto y que necesita ayuda urgente".

Publicidad

¿Aún tiene familia allá, cómo se encuentran sus allegados después del terremoto?
"En este momento, mi familia y yo vivimos en Cali, pero todos se encontraban en Buenaventura, en la casa. Pero gracias a Dios, ellos están bien. Necesitamos mucho apoyo en Buenaventura porque sabemos que es una ciudad que está un poco en el olvido. He estado hablando con mi hermano, con amigos, para ver en qué podemos colaborar".

FC Barcelona y el gesto con Colombia luego del terremoto
Gol Caracol

El gran gesto solidario que llega desde el Barcelona, tras el terremoto en Colombia

¿Usted ya ha mandado ayudas para los damnificados?
"Estoy tratando de ayudar en lo que más puedo, con amigos cercanos y familiares, especialmente a las personas que lo perdieron todo, a quienes todavía están atrapados, a los niños y a los hospitales. Se dieron fuertes afectaciones en las casas y muchas personas perdieron sus cosas. Además, la vía está cerrada y no se puede viajar por tierra de Cali a Buenaventura".

Publicidad

Un buen gesto el suyo con sus paisanos, que en un abrir y cerrar de ojos pudieron perder todo, quedar en la calle...
"Ya envié una primera cantidad de ayuda y espero que les sea de utilidad. También estamos gestionando más insumos desde Cali. Hay personas que están comprando los elementos necesarios para enviarlos a Buenaventura y, al mismo tiempo, varios amigos que están allá están haciendo lo mismo. Como les digo, estoy en contacto con gente de allá, para identificar qué necesitan y cómo podemos apoyarlos, estamos pendientes de las necesidades de la comunidad. Así sea con lo más mínimo, cualquier aporte puede significar muchísimo para quienes hoy lo necesitan".

Kevin Viveros fue gran figura con Athletico Paranaense en el Brasileirao.
Kevin Viveros fue gran figura con Athletico Paranaense en el Brasileirao.
Foto tomada del X de @AthleticoPR

Relacionados

Kevin Viveros

Figuras del fútbol colombiano

Publicidad

Publicidad

Publicidad