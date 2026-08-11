Kevin Viveros; "ante el terremoto pedimos ayudas también para Buenaventura, una tierra olvidada"

Buenaventura, en el Valle del Cauca, también fue otra de las ciudades afectadas por el terremoto en nuestro país del lunes 10 de agosto, que tuvo epicentro en Chocó y que ya cobra más de 180 vidas, más un número cercano a los 3.000 heridos en Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y en otros lugares cercanos. Y un hijo del puerto en el mar como el goleador Kevin Viveros, figura del Paranaense y actual artillero del Brasileirao, habló hace pocas horas con Gol Caracol para hacer un llamado a la solidaridad y especialmente a no olvidar a sus paisanos.

"Quiero decirles a todos en Buenaventura que tengan mucha fuerza y que sigamos ayudándonos entre todos. Nosotros somos una tierra que no se queda de brazos cruzados, más cuando alguien está pasando por un momento difícil. Siempre buscamos la manera de ayudar", expresó inicialmente el delantero de 25 años y que en nuestro país jugó con buen suceso en la desaparecida Equidad y en Atlético Nacional.

Viveros no se quedó ahí, sino que agregó que "la situación en nuestra tierra es muy preocupante y la gente que está allá viene solicitando mucho apoyo. Se necesita personal y equipos para ayudar a rescatar a las personas, que todavía están debajo de los escombros. También necesitamos mucho apoyo para el sistema de salud, para atender a las personas afectadas, y maquinaria para poder habilitar la vía. Es importante que en las noticias también se muestre que Buenaventura está gravemente afectada por el terremoto y que necesita ayuda urgente".

Publicidad

¿Aún tiene familia allá, cómo se encuentran sus allegados después del terremoto?

"En este momento, mi familia y yo vivimos en Cali, pero todos se encontraban en Buenaventura, en la casa. Pero gracias a Dios, ellos están bien. Necesitamos mucho apoyo en Buenaventura porque sabemos que es una ciudad que está un poco en el olvido. He estado hablando con mi hermano, con amigos, para ver en qué podemos colaborar".



¿Usted ya ha mandado ayudas para los damnificados?

"Estoy tratando de ayudar en lo que más puedo, con amigos cercanos y familiares, especialmente a las personas que lo perdieron todo, a quienes todavía están atrapados, a los niños y a los hospitales. Se dieron fuertes afectaciones en las casas y muchas personas perdieron sus cosas. Además, la vía está cerrada y no se puede viajar por tierra de Cali a Buenaventura".

Publicidad

Un buen gesto el suyo con sus paisanos, que en un abrir y cerrar de ojos pudieron perder todo, quedar en la calle...

"Ya envié una primera cantidad de ayuda y espero que les sea de utilidad. También estamos gestionando más insumos desde Cali. Hay personas que están comprando los elementos necesarios para enviarlos a Buenaventura y, al mismo tiempo, varios amigos que están allá están haciendo lo mismo. Como les digo, estoy en contacto con gente de allá, para identificar qué necesitan y cómo podemos apoyarlos, estamos pendientes de las necesidades de la comunidad. Así sea con lo más mínimo, cualquier aporte puede significar muchísimo para quienes hoy lo necesitan".