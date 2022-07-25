Publicidad

Posiciones Vuelta a España

Posiciones Vuelta a España

  • Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    afp.
    Ciclismo

    Jonas Vingegaard y el sueño que puede dañarle al nuevo líder de la Vuelta a España

    Torstein Traeen se puso la camiseta roja en la Vuelta a España, pero sabe que no podrá ostentarla por mucho tiempo. ¿Dará la sorpresa?

  • Pelotón de ciclistas.
    Pelotón de ciclistas.
    AFP.
    Ciclismo

    Favorito al título de la Vuelta a España se queda sin opciones: perdió tiempo en la etapa 6

    Uno de los candidatos a ganar la Vuelta a España 2025 sufrió bastante en la primera jornada con llegada en alta montaña y cedió terreno considerable en la clasificación general.

  • Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious en el Tour de Francia 2025
    Santiago Buitrago, líder del Bahrain Victorious en el Tour de Francia 2025
    Getty Images
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6?

    El ciclista Santiago Buitrago sigue siendo el segundo mejor colombiano de la 'ronda ibérica' luego de la jornada de alta montaña de este jueves.

  • Egan Bernal, ciclista colombiano.
    Egan Bernal, ciclista colombiano.
    INEOS Grenadiers.
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6?

    El ciclista colombiano Egan Bernal cruzó la meta junto con los favoritos, pero cedió algunas posiciones en la lucha por el título de la 'ronda ibérica'.

  • Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025
    Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y portador de la camiseta roja de la Vuelta a España 2025
    AFP
    Ciclismo

    Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 6: Jonas Vingegaard perdió el liderato

    La sexta jornada de la Vuelta a España 2025 tuvo la primera llegada en alta montaña, escenario en que se impuso Jay Vine y que le hizo perder la camiseta roja al Jonas Vingegaard.

  • Jay Vine, ganador de la etapa 6 de la Vuelta a España 2025.
    Jay Vine, ganador de la etapa 6 de la Vuelta a España 2025.
    UAE Team Emirates.
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Jay Vine en la etapa 6 de la Vuelta a España 2025

    Este jueves 28 de agosto, la sexta jornada de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al australiano Jay Vine, quien se impuso en Pal. Andorra, tras un recorrido de 170 kilómetros.

  • Vuelta a España 2025.
    Vuelta a España 2025.
    Vuelta a España 2025.
    Ciclismo

    La Vuelta a España tomó radical decisión por la protesta al Israel Premier Tech en la etapa 5

    Los organizadores de la Vuelta a España 2025 se pronunciaron luego de que en la quinta fracción un grupo de personas irrumpiera en la 'crono' del Israel Premier Tech.

  • Egan Bernal, el mejor ciclista colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2025
    Egan Bernal, el mejor ciclista colombiano en la clasificación general de la Vuelta a España 2025
    AFP
    Ciclismo

    Egan Bernal se tomó con calma la contrarreloj: "Vienen etapas duras y se marcarán más diferencias"

    El ciclista colombiano Egan Bernal habló en Caracol Sports luego de la 'crono' por equipos que se llevó a cabo en la quinta jornada de la Vuelta a España 2025.

  • Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta a España 2025.
    Jonas Vingegaard, líder de la Vuelta a España 2025.
    AFP.
    Ciclismo

    Jonas Vingegaard advirtió a Egan Bernal y a los demás favoritos: "En Andorra habrá batalla"

    La sexta jorna de la Vuelta a España tendrá primera la llegada en alta montaña y por eso el danés Jonas Vingegaard, líder de la general, le envió un mensaje a sus rivales.

  • Israel Premier Tech.
    Israel Premier Tech.
    afp.
    Ciclismo

    Vuelta a España: protesta irrumpió en la etapa 5 y perjudicó a un equipo en la 'crono'

    Momentos de confusión se vivieron durante la quinta jornada de la Vuelta a España por un pequeño grupo de personas que protestaron y retardaron la prueba de una escuadra.

  • Egan Bernal, uno de los ciclistas colombianos de la Vuelta a España 2024.jpg
    Egan Bernal va por su tercera participación.
    Foto: Ineos.
    Ciclismo

    Egan Bernal recibió una importante noticia del INEOS en medio de la Vuelta a España

    El ciclista colombiano Egan Bernal marcha cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España 2025 y fue notificado de una clave decisión en el conjunto británico.

  • Egan Bernal, ciclista colombiano, es líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia 2025
    Egan Bernal, ciclista colombiano, es líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia 2025
    AFP
    Ciclismo

    Vuelta a España 2025: horario de salida de los equipos para la contrarreloj de la etapa 5

    La quinta jornada de la Vuelta a España 2025 será una contrarreloj por equipos de 24 kilómetros por las calles de Figueres. ¿Habrá nuevo líder o David Gaudu se mantendrá vestido de rojo?

