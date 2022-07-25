Noticias Caracol Colombianos Vuelta a España
Sebastián Molano y los mensajes de felicitación de organizadores de la Vuelta a España y su equipo
Luego de la última etapa de esta carrera, el pedalista colombiano Sebastián Molano logró un hito en su carrera deportiva.
El 'Rigo de la gente' llegó a Madrid: una multitud despidió a Rigoberto Urán en la Vuelta a España
Rigoberto Urán grabó un impresionante video desde el bus del EF Education-Easypost, que evidencia el cariño que le tienen los fanáticos del ciclismo.
Video: así fue el ‘alocado’ festejo de Sebastián Molano, tras victoria en la Vuelta a España 2022
En la última jornada de carrera, el pedalista nacional Sebastián Molano obtuvo su primer triunfo en una Gran Vuelta.
Así reaccionaron en redes sociales a la victoria de Sebastián Molano en la Vuelta a España 2022
Sebastián Molano fue más rápido que Mads Pedersen en el embalaje de la última fracción y conquistó su primer triunfo en una Gran Vuelta.
Sebastián Molano, tras ganar en la Vuelta a España: "Nadie se imagina la felicidad que tengo"
En el cierre de la Vuelta a España, Juan Sebastián Molano se quedó con el triunfo de la etapa 21 al embalaje.
Sebastián Molano consiguió su primera victoria en el WorldTour y lo hizo en la Vuelta a España
En la etapa 21 de la ronda ibérica, Sebastián Molano se quedó con la victoria y sumó una más a su extenso palmarés, que acá le presentamos.
¿Cuántos Top 10 de Grandes Vueltas tiene Rigoberto Urán?
Rigoberto Urán logró escalar puestos en la Vuelta a España 2022 e integró el selecto grupo de los diez mejores, lo cual ya había conseguido en ocasiones anteriores.
Colombia, a la altura en Vuelta a España: dos triunfos, doble Top 10 y protagonista en varias etapas
¡Gracias, 'capos'! Cada uno de nuestros ciclistas dio lo mejor en la Vuelta a España e hizo lo imposible por dejar el nombre del país en alto.
Vuelta a España 2022: así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 21
¡Cerramos con broche de oro! Sebastián Molano ganó y le dio la segunda victoria a nuestro país, en la Vuelta a España 2022.
Vuelta a España 2022: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 21
¡Qué grandes, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán! Nuestro país, presente por partida doble en el Top 10 de la Vuelta a España.
Miguel Ángel López y Rigoberto Urán volvieron a dejar a Colombia en un ‘Top 10’ de una Gran Vuelta
Tras el final de la ronda española, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán integraron posiciones de privilegio de una Gran Vuelta, algo que no pasaba desde 2021.
Qué linda postal: Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Sergio Higuita y Harold Tejada, entre risas
Rigoberto Urán reunió a los demás ciclistas colombianos y les jugó una pequeña broma, en la Vuelta a España 2022.