Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL URIBE
ITAGÜÍ
JULIO CÉSAR TRIANA
LLUVIA DE ESTRELLAS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Colombianos Vuelta a España

Colombianos Vuelta a España

  • sebastian-molano
    Juan Sebastián Molano, del UAE Team, será el único ciclista colombiano en esta carrera.
    Getty Images
    Ciclismo

    Sebastián Molano y los mensajes de felicitación de organizadores de la Vuelta a España y su equipo

    Luego de la última etapa de esta carrera, el pedalista colombiano Sebastián Molano logró un hito en su carrera deportiva.

  • CYCLING-COLOMBIA
    Rigoberto Uran, ciclista colombiana del EF Education.
    AFP
    Ciclismo

    El 'Rigo de la gente' llegó a Madrid: una multitud despidió a Rigoberto Urán en la Vuelta a España

    Rigoberto Urán grabó un impresionante video desde el bus del EF Education-Easypost, que evidencia el cariño que le tienen los fanáticos del ciclismo.

  • Juan Sebastián Molano, ciclista del UAE Emirates en la Vuelta a España .
    Juan Sebastián Molano, ciclista del UAE Emirates en la Vuelta a España .
    @TeamEmiratesUAE
    Ciclismo

    Video: así fue el ‘alocado’ festejo de Sebastián Molano, tras victoria en la Vuelta a España 2022

    En la última jornada de carrera, el pedalista nacional Sebastián Molano obtuvo su primer triunfo en una Gran Vuelta.

  • 104th Giro d'Italia 2021 - Stage 5
    Sebastián Molano.
    Stuart Franklin/Getty Images
    Ciclismo

    Así reaccionaron en redes sociales a la victoria de Sebastián Molano en la Vuelta a España 2022

    Sebastián Molano fue más rápido que Mads Pedersen en el embalaje de la última fracción y conquistó su primer triunfo en una Gran Vuelta.

  • Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano en la Vuelta a España.
    Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano en la Vuelta a España.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Sebastián Molano, tras ganar en la Vuelta a España: "Nadie se imagina la felicidad que tengo"

    En el cierre de la Vuelta a España, Juan Sebastián Molano se quedó con el triunfo de la etapa 21 al embalaje.

  • Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano ganador de la etapa 21 de la Vuelta a España
    Juan Sebastián Molano, ciclista colombiano ganador de la etapa 21 de la Vuelta a España
    /Getty Images
    Ciclismo

    Sebastián Molano consiguió su primera victoria en el WorldTour y lo hizo en la Vuelta a España

    En la etapa 21 de la ronda ibérica, Sebastián Molano se quedó con la victoria y sumó una más a su extenso palmarés, que acá le presentamos.

  • Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education-EasyPost
    Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education-EasyPost, en la Vuelta a España
    AFP
    Ciclismo

    ¿Cuántos Top 10 de Grandes Vueltas tiene Rigoberto Urán?

    Rigoberto Urán logró escalar puestos en la Vuelta a España 2022 e integró el selecto grupo de los diez mejores, lo cual ya había conseguido en ocasiones anteriores.

  • Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2022
    Colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España 2022, tras la etapa 20
    Getty Images
    Ciclismo

    Colombia, a la altura en Vuelta a España: dos triunfos, doble Top 10 y protagonista en varias etapas

    ¡Gracias, 'capos'! Cada uno de nuestros ciclistas dio lo mejor en la Vuelta a España e hizo lo imposible por dejar el nombre del país en alto.

  • Sebastián Molano, ganador de la etapa 21 de la Vuelta a España
    Sebastián Molano, ganador de la etapa 21 de la Vuelta a España 2022
    Getty Images
    Ciclismo

    Vuelta a España 2022: así le fue a los ciclistas colombianos en la etapa 21

    ¡Cerramos con broche de oro! Sebastián Molano ganó y le dio la segunda victoria a nuestro país, en la Vuelta a España 2022.

  • Miguel Ángel López, en la Vuelta a España 2022
    Miguel Ángel López, en la Vuelta a España 2022
    Getty Images
    Ciclismo

    Vuelta a España 2022: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 21

    ¡Qué grandes, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán! Nuestro país, presente por partida doble en el Top 10 de la Vuelta a España.

  • rigoberto-uran-miguel-angel-lopez
    Rigoberto Urán y Miguel Ángel López, ciclistas colombianos.
    Getty Images
    Ciclismo

    Miguel Ángel López y Rigoberto Urán volvieron a dejar a Colombia en un ‘Top 10’ de una Gran Vuelta

    Tras el final de la ronda española, Miguel Ángel López y Rigoberto Urán integraron posiciones de privilegio de una Gran Vuelta, algo que no pasaba desde 2021.

  • Miguel Ángel López y Rigoberto Urán en la Vuelta a España 2022.
    Miguel Ángel López y Rigoberto Urán en la Vuelta a España 2022.
    Getty Images
    Ciclismo

    Qué linda postal: Rigoberto Urán, Miguel Ángel López, Sergio Higuita y Harold Tejada, entre risas

    Rigoberto Urán reunió a los demás ciclistas colombianos y les jugó una pequeña broma, en la Vuelta a España 2022.

CARGAR MÁS