Este lunes 23 de noviembre, el calendario futbolero trae acción en el Mundial Sub-17 que se juega en Qatar, además de buenos compromisos en el fútbol de Europa.
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Igualmente, se disputa la final de ida del Torneo BetPlay II-2026 entre Boca Juniors de Cali y el Deportes Quindío.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, lunes 23 de noviembre del 2026:
|Partido
|Hora (COL)
|Competición
|Canales de transmisión / Plataformas
|España vs. Fiyi
|7:30 a. m.
|FIFA Mundial Sub-17
|DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Italia vs. Costa de Marfil
|9:30 a. m.
|FIFA Mundial Sub-17
|DSports, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Monza vs. Fiorentina
|2:45 p. m.
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 3
|Brentford vs. Everton
|3:00 p. m.
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|Levante vs. Elche
|3:00 p. m.
|La Liga EA Sports
|DSports 2, DGO, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN, Win Play
|Gimnasia La Plata vs. Newell's Old Boys
|3:00 p. m.
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, Fanatiz
|Boca Juniors Cali vs. Quindío
|7:30 p. m.
|Torneo BetPlay DIMAYOR (Final)
|Win Fútbol+, Win Sports, Win Play
|St. Louis City SC vs. Los Angeles FC
|8:00 p. m.
|MLS
|Apple TV