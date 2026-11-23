Este lunes 23 de noviembre, el calendario futbolero trae acción en el Mundial Sub-17 que se juega en Qatar, además de buenos compromisos en el fútbol de Europa.

Igualmente, se disputa la final de ida del Torneo BetPlay II-2026 entre Boca Juniors de Cali y el Deportes Quindío.

Publicidad

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 23 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, lunes 23 de noviembre del 2026:

Partido Hora (COL) Competición Canales de transmisión / Plataformas