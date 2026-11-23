La Selección Colombia Sub-17 afronta este martes 24 de noviembre su segundo compromiso en el Mundial de Qatar 2026 frente a su similar de Honduras, en un duelo clave por la segunda jornada del grupo L que se disputará en el complejo Aspire Zone, en Doha.

Y por supuesto que este compromiso lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, en la app de Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol, para que se agende y no se pierda nada.

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Así llegan las escuadras al duelo mundialista

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Colombia, dirigida por Freddy Hurtado, llega con el envión anímico de haber debutado con victoria 2-1 sobre Japón. En aquel estreno, Miguel Agámez abrió la cuenta al minuto 4 para la 'tricolor', Kakeru Saito igualó para el conjunto asiático al 38', y Samuel Martínez anotó de penalti en el tiempo añadido para asegurar los tres primeros puntos.



Foto grupal de Colombia Sub-17 antes del partido ante Japón Foto: FCF.

Si duda, que un triunfo frente al elenco centroamericano dejaría al combinado juvenil de nuestro país muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente instancia del certamen orbital.

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Por su parte, Honduras saldrá a la cancha con la obligación de sumar para no ceder terreno en el grupo L, luego de caer 2-0 frente a Serbia en la jornada inaugural. La 'H' busca reaccionar en Doha para mantenerse con opciones reales de pelea, en una zona donde cada punto pesa en la lucha por los cupos a las rondas eliminatorias.

Colombia vs. Honduras, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por el Mundial Sub-17

Día: martes 24 de noviembre del 2026.

martes 24 de noviembre del 2026. Jornada: segunda fecha del grupo L.

segunda fecha del grupo L. Hora: 10:30 de la mñana (Colombia).

10:30 de la mñana (Colombia). Estadio: Aspire Zone (Doha, Qatar).

Aspire Zone (Doha, Qatar). Transmisión por TV: Gol Caracol y Ditu.

Gol Caracol y Ditu. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, polémicas, los goles y más. Igualmente, la crónica del partido, el resumen y cómo quedó la tabla de posiciones del grupo.