El bicampeón del fútbol colombiano ya empieza a mover sus fichas de cara a la temporada 2027. Así fue como la dirigencia del Junior de Barranquilla tomó las primeras decisiones sobre la conformación de su nómina, notificando la salida de cuatro futbolistas de experiencia y confirmando una baja por lesión para el primer semestre del próximo año. Recordemos que el elenco 'tiburón' ahora será dirigido por Jorge Bava.

De acuerdo con información revelada por el periodista Ricardo Ordóñez a través de su cuenta en la red social de X, los jugadores que no continuarán en la institución 'rojiblanca' son el arquero Jefersson Martínez, los mediocampistas Juan David Ríos y Harold Rivera, además del extremo Yimmi Chará. La determinación les fue comunicada directamente por Héctor Fabio Báez, gerente del Junior, dejándoles claro que ni siquiera deberán presentarse al inicio de los entrenamientos programados para el próximo jueves 26 de noviembre, en la sede deportiva de Sabanilla.

Junior de Barranquilla recibió a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Publicidad

A esta lista de bajas se suma el lateral Edwin Herrera, quien tampoco será inscrito para las competencias del inicio de 2027 debido a que la lesión que atraviesa le impedirá trabajar con normalidad durante el primer semestre. De esta manera, el cuerpo técnico liderado por Bava y la directiva comienzan a depurar el plantel tras no haber logrado clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2026.

Publicidad

En cuanto al proyecto deportivo, el reporte señala que el nuevo entrenador, junto con su equipo de trabajo, decidió adelantar el comienzo de la pretemporada para preparar con tiempo tanto los torneos nacionales como la próxima edición de la Copa Libertadores, gran objetivo del club barranquillero.



Finalmente, las prácticas en la sede de Sabanilla contarán con una presencia de lujo: el delantero Teófilo Gutiérrez, quien asistirá como invitado especial a las prácticas del equipo, mientras avanza en la preparación de su partido oficial de despedida, previsto para el próximo 19 de diciembre en el estadio SuperMetropolitano.

Atención ‼️

Las últimas del @JuniorClubSA !!!

El arquero Jefferson Martínez, los volantes Juan David Ríos y Harold Rivera al igual que el delantero Yimmi Chará fueron informados de la decisión del club de no continuar con sus servicios.

Ni siquiera se podrán acercar a los… pic.twitter.com/fZg2U4noaf — RICARDO ORDÓÑEZ SIMMONDS (@reporterillo) November 23, 2026