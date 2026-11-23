El nombre de Michael Olise, una de las máximas figuras del Bayern Múnich y compañero de ataque del colombiano Luis Díaz en el conjunto 'bávaro', volvió a ser noticia en Europa por dos llamativos episodios ocurridos fuera de las canchas.

El encargado de contar lo que pasó con el talentoso francés fue el director deportivo del elenco alemán, Max Eberl, quien salió al paso de los rumores que vincularon la temporada pasada al número '17' con el Real Madrid. Según explicó, el propio club español tomó la iniciativa de llamar a Alemania para zanjar cualquier especulación; sus palabras fueron certeras.

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"El Real Madrid llamó dos veces para asegurar que no hubo o no hay ningún contacto en absoluto (con Olise)", expresó el dirigente en declaraciones al medio anteriormente citado.

Michael Olise, figura del Bayern Múnich. Foto oficial del Bayern

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Además de aclarar la buena sintonía entre ambas directivas respecto a la situación contractual del mundialista con la Selección de Francia, Eberl confesó el susto que se llevó mientras se disputaba la Copa del Mundo en Norteamérica, al recibir una notificación inesperada de Olise en su teléfono, temiendo inicialmente que se tratara de una lesión o una mala noticia en plena competencia de la FIFA.



"Durante el Mundial recibí un mensaje de Michael. Dudé al principio en abrirlo. Pero era solo una foto de Michael con Manu Koné, quienes me enviaban saludos", relató el director deportivo sobre la anécdota que terminó en un gesto distendido por parte de los futbolistas de 'les bleus'.

De este modo, el Bayern Múnich cierra la puerta a las especulaciones sobre el futuro de Olise y deja en evidencia tanto la transparencia con el Real Madrid como el buen ambiente que reina en su plantel.

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¿Cuál es la actualidad de Michael Olise?

El extremo, de 24 años, se encuentra actualmente lesionado. De acuerdo al reporte médico del Bayern Múnich, Olise sufrió una contusión en la parte delantera del pie izquierdo (hematoma en los metatarsianos y articulaciones de la base de los dedos) durante el empate 1-1 contra el Colonia del pasado viernes 20 de noviembre, por lo que sería baja en los siguientes compromisos del elenco que dirige Vincent Kompany.

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¿Cuándo es el próximo partido del Bayern Múnich?

El calendario del fútbol en Europa indica que será este miércoles 25 de noviembre cuando visiten el Stade Pierre-Mauroy para enfrenta al Lille, en el marco de la Champions League. Dicho juego está pactado a iniciar a las 3:00 de la tarde, en horario de Colombia.