Nairo Quintana, afuera de Selección Colombia para Mundial de Ciclismo; Egan Bernal va de capo

La Federación Colombiana de Cicl8ismo dio a conocer la lista de pedalistas convocados para representar al país en el Mundial de Ruta que se llevará a cabo en Kigali, Ruanda, entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025.

En total, fueron citados 14 corredores que estarán bajo las órdenes del director de equipo David Vargas. De ellos, 4 hacen parte de la categoría de élite masculina y 2 estarán en la élite femenina. Por otra parte, asistirán 2 ciclistas por rama en las categorías sub 23 y juvenil.



Selección Colombia de Ciclismo par Mundial de Ruta 2025

Una de las novedades más importantes de la convocatoria es la ausencia de Nairo Quintana, que sufrió un duro accidente en la Vuelta a Burgos, hecho que no lo dejó participar en la presente Vuelta a España.

En consecuencia, el equipo será comandado por Egan Bernal y complementado por Harold Tejada, Brandon Rivera y el contrarrelojista Walter Vargas.

Entre tanto, en la división femenina de élite Colombia solo contará por 2 cupos, que serán ocupados por Paula Patiño (Movistar Team) y Diana Peñuela, multicampeona de la Vuelta a Colombia Femenina.

Acá, la Selección completa:

⦁ Élite masculina

- Egan Bernal (Ineos Grenaduers)

- Walter Vargas (Team Medellín)

- Harold Tejada (XDS Astana)

- Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)

⦁ Sub 23 masculina

- Juan Felipe Rodríguez Contreras (Sistecrédito)

- Jáider Muñoz Restrepo (Sistecrédito)

⦁ Juvenil masculina

- Jerónimo Calderón Palacio (Sistecrédito)

- Kevin Andrés Estupiñán (Team Inca)

⦁ Élite femenina

- Paula Andrea Patiño (Movistar)

- Diana Peñuela (Sistecrédito)

⦁ Sub 23 femenina

- Juliana Londoño David (Picnic PostNL)

- Natalia Garzón Cifuentes (Sistecrédito)

⦁ Juvenil femenina

- Luciana Osorio Betancur (Sistecrédito)

- Estefanía Castillo López (Sistecrédito)

