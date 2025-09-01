Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana, afuera de Selección Colombia para Mundial de Ciclismo; Egan Bernal va de capo

Nairo Quintana, afuera de Selección Colombia para Mundial de Ciclismo; Egan Bernal va de capo

El experimentado ciclista boyacense es una de las grandes bajas que tendrá el combinado patrio en el campeonato que se disputará en suelo africano.

Nairo Quintana no estarà en Selección Colombi.jpg
Nairo Quintana, gran baja de la Selección Colombia para Mundial de Ciclismo.
Foto: @nairoquincoficial.
Por: Edwin Cañón
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 05:18 p. m.