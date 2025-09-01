Nairo Quintana, afuera de Selección Colombia para Mundial de Ciclismo; Egan Bernal va de capo

Publicidad
La Federación Colombiana de Cicl8ismo dio a conocer la lista de pedalistas convocados para representar al país en el Mundial de Ruta que se llevará a cabo en Kigali, Ruanda, entre el 21 y el 28 de septiembre de 2025.
En total, fueron citados 14 corredores que estarán bajo las órdenes del director de equipo David Vargas. De ellos, 4 hacen parte de la categoría de élite masculina y 2 estarán en la élite femenina. Por otra parte, asistirán 2 ciclistas por rama en las categorías sub 23 y juvenil.
Una de las novedades más importantes de la convocatoria es la ausencia de Nairo Quintana, que sufrió un duro accidente en la Vuelta a Burgos, hecho que no lo dejó participar en la presente Vuelta a España.
En consecuencia, el equipo será comandado por Egan Bernal y complementado por Harold Tejada, Brandon Rivera y el contrarrelojista Walter Vargas.
Entre tanto, en la división femenina de élite Colombia solo contará por 2 cupos, que serán ocupados por Paula Patiño (Movistar Team) y Diana Peñuela, multicampeona de la Vuelta a Colombia Femenina.
Acá, la Selección completa:
⦁ Élite masculina
- Egan Bernal (Ineos Grenaduers)
- Walter Vargas (Team Medellín)
- Harold Tejada (XDS Astana)
- Brandon Rivera (Ineos Grenadiers)
⦁ Sub 23 masculina
- Juan Felipe Rodríguez Contreras (Sistecrédito)
- Jáider Muñoz Restrepo (Sistecrédito)
⦁ Juvenil masculina
- Jerónimo Calderón Palacio (Sistecrédito)
- Kevin Andrés Estupiñán (Team Inca)
⦁ Élite femenina
- Paula Andrea Patiño (Movistar)
- Diana Peñuela (Sistecrédito)
⦁ Sub 23 femenina
- Juliana Londoño David (Picnic PostNL)
- Natalia Garzón Cifuentes (Sistecrédito)
⦁ Juvenil femenina
- Luciana Osorio Betancur (Sistecrédito)
- Estefanía Castillo López (Sistecrédito)