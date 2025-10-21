Flamengo vs. Racing, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

La histórica rivalidad entre Brasil y Argentina en el fútbol tendrá un nuevo capítulo este miércoles en Río de Janeiro, cuando Flamengo reciba a Racing Club en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, con Giorgian de Arrascaeta y Pedro como figuras clave de su potente motor ofensivo.

El conjunto carioca está con los ánimos elevados tras vencer por 3-2 a Palmeiras el domingo en la Liga, donde se ubica como líder, gracias a la destacada actuación del uruguayo, principal artillero de la competición, y del delantero brasileño, quien ha vuelto a brillar tras flaquear meses atrás.

El encuentro con Palmeiras, considerado como una final anticipada del 'Brasileirão', dejó aún más confiado al Flamengo para el duelo contra los argentinos en el icónico Maracaná, donde espera abrir la nueva ronda de la Libertadores con una ventaja que sea difícil de igualar en Avellaneda la próxima semana.



El club de Río consiguió llegar a la semifinal tras eliminar a Estudiantes en la tanda de penaltis, luego de empatar 2-2 en el resultado global. Racing, en cambio, sacó del torneo al Vélez Sarsfield tras vencer por 2-0 en el global de la eliminatoria.

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo

De nuevo enfrentado a un conjunto argentino, el técnico Filipe Luis sabe que el Maracaná no garantiza tranquilidad y todo indica que apostará de inicio por una estrategia ofensiva. Flamengo, no obstante, tendrá dos bajas sensibles. En el ataque, no contará con Everton 'Cebolinha', uno de los revulsivos del equipo, quien estará de baja por lo menos por dos semanas más, por una lesión en el abdomen y la cadera. Y en la defensa sentirá la falta de Léo Ortiz, por la reciente lesión que sufrió en el tobillo en el encuentro con Palmeiras. En su reemplazo, el técnico brasileño debe optar por Danilo en la defensa y reforzar la ofensiva con Luiz Araújo y Samuel Lino, pues el español Saúl Ñíguez es duda, también por lesión.

Racing, que busca alcanzar un título que no logra desde 1967, tiene las esperanzas concentradas en Adrián Martínez, su principal artillero, ante la masiva lista de jugadores lesionados. Alan Forneris y Elías Torres no estarán en el Maracaná por lesiones de rodilla, junto Franco Pardo, ambos con problemas musculares. También son duda Santiago Sosa, Facundo Mura y Gabriel Arias.



Flamengo vs. Racing, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

Flamengo vs. Racing, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores

El juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing se llevará a cabo este miércoles a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión de ESPN y Disney+.