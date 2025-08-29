Egan Bernal y el gesto en Vuelta a España que le resaltaron: "cómo nos gusta ver eso"

Egan Bernal está decidido a escribir su nombre en las páginas doradas de la Vuelta a España. Por eso, se preparó de la mejor manera y lo ha demostrado a lo largo de la primera semana de la edición 80 de la carrera. Y es que se ha mantenido junto con los favoritos, dando pelea y manteniendo vivo el sueño de subirse a lo más alto del cajón. Eso sí, no lo ha hecho solo.

El apoyo de su familia ha sido clave. Prueba de ello es el constante acompañamiento de su novia, Mafe Motas, a quien se le vio junto al 'joven maravilla', dándole un fuerte abrazo, antes de que empezara la séptima etapa. "Cómo nos gusta ver esa sonrisa", fue el mensaje que escribió la cuenta oficial de la ronda ibérica, publicando el video de ese emotivo momento.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, es el mejor colombiano en la general de la Vuelta a España 2025 Getty Images

Gesto de Egan Bernal en la etapa 7 de la Vuelta a España 2025

🇨🇴 Cómo nos gusta ver esa sonrisa, @Eganbernal #LaVuelta25 pic.twitter.com/w5BmlBggbq — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2025