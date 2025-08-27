Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana publicó una dolorosa imagen: las heridas por las que no fue a La Vuelta

Nairo Quintana publicó una dolorosa imagen: las heridas por las que no fue a La Vuelta

A través de sus redes sociales y con un contundente mensaje, el ciclista colombiano, Nairo Quintana, dejó ver cómo están los raspones que sufrió en su cuerpo.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, sufrió una dura caída en la Vuelta a Burgos
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, sufrió una dura caída en la Vuelta a Burgos
AFP
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 27, 2025 08:40 a. m.