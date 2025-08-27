Nairo Quintana publicó una dolorosa imagen: las heridas por las que no fue a La Vuelta

Después de más de un año sin equipo, Movistar Team le abrió las puertas a Nairo Quintana para el 2024. Por eso, el 2025 está siendo su segunda temporada desde su esperado regreso, donde las expectativas eran altas. Eso sí, no ha contado con suerte. Todo empezó con una seguidilla de carreras en territorio español, donde los resultados no fueron los esperados.

Fue puesto 42 en el Trofeo Cálvia, 128 en el Trofeo Ses Salines, 101 en el Trofeo Palma, 103 en la Clásica de Almería y no terminó el Trofeo Andratx - Pollença. De hecho, su mejor final fue una sexta plaza en Vuelta a la Región de Murcia 'Costa Cálida'. Pero llegaron los tropiezos. En la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol, se cayó y tuvo que retirarse en la cuarta etapa.

Su reaparición se dio en la Tirreno Adriático, donde culminó de 32 en la clasificación general, mientras que en la Vuelta a Cataluña, finalizó de 19. Fue así como lo eligieron para el Giro de Italia, en la que se adjudicó la posición 25. Después de correr la primera grande de la temporada, participó en el Tour de Suiza, siendo 50, y no terminó la Donostia San Sebastian Klasikoa.

Los objetivos estaban puestos en la Vuelta a España, pero pasó lo inesperado. En la Vuelta a Burgos, Nairo Quintana terminó en el suelo, se retiró en la etapa 4 y las heridas que sufrió, le impidieron acudir a la ronda gala. Desde ese momento, empezó con su proceso de recuperación y en su cuenta oficial de Instagram, mostró cómo van las heridas en su espalda.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Tour de Suiza 2025 Getty Images

Publicidad

Heridas de Nairo Quintana, tras su caída en la Vuelta a Burgos 2025

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, mostró las heridas que sufrió en la Vuelta a Burgos 2025 Instagram de Nairo Quintana