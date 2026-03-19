Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / Nairo Quintana agitó el ambiente por rueda de prensa y crece rumor de su retiro del ciclismo

Nairo Quintana agitó el ambiente por rueda de prensa y crece rumor de su retiro del ciclismo

Nairo Quintana es una de las figuras del deporte de las bielas de nuestro país y se apresta para participar en la Vuelta a Cataluña. Movista anunció rueda de prensa para este domingo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
Nairo Quintana, ciclista colombiano.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad