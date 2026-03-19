Nairo Quintana agitó el ambiente por rueda de prensa y crece rumor de su retiro del ciclismo

Como un "importante anuncio". Ese fue el motivo de la citación a una rueda de prensa del equipo de ciclismo Movistar, para este domingo 22 de marzo en Girona, España, en la previa de la Vuelta a Cataluña y con el colombiano Nairo Quintana como principal protagonista de la misma. Este evento que podría parecer normal antes de una competencia importante en el calendario ciclístico, rápidamente se convirtió en una noticia bomba ya que muchos medios de Colombia e igualmente de Europa han indicado que el boyacense anunciaría su retiro de la actividad deportiva definitivamente en la presente temporada.

Así las cosas, en los diferentes medios se viene hablando de Quintana, quien ha hecho una brillante carrera en el mundo de las bielas y a sus 36 años daría un paso trascendental en su vida, luego de catorce temporadas en la élite.

Hay que recordar que el propio corredor aseguró hace poco tiempo que se veía cerca de bajarse de la bicicleta en el plano profesional, algo que acrecentó los rumores de su adiós al pelotón internacional. "Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años y aunque para la cabeza es difícil aceptarlo, ha pasado el tiempo”, afirmó el popular Nairo.

Ahora habrá que esperar a ese contacto con los periodistas, programado para las 12 del día del próximo domingo, y ver qué pasará con uno de los más grandes ciclistas de la historia de Colombia.



Nairo Quintana, un grande del ciclismo colombiano y con una carrera brillante en Europa

Hablar de Nairo Quintana es hablar de uno de los ciclistas más importantes de la historia de Latinoamérica y uno de los escaladores más puros que ha visto el pelotón europeo en la última década. Su palmarés es el reflejo de una constancia envidiable en las cumbres más exigentes del mundo.

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Aquí sus logros más destacados:

Grandes Vueltas (Las "Tres Grandes")

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Nairo es uno de los pocos ciclistas en activo que ha logrado subir al podio de las tres carreras más importantes del mundo, sumando 2 títulos y un total de 6 podios:

Giro de Italia: Campeón en 2014 (primer colombiano en lograrlo) y Subcampeón en 2017.

Vuelta a España: Campeón en 2016 (superando a Chris Froome en un duelo histórico).

Tour de Francia: Subcampeón en 2013 y 2015, y tercer puesto en 2016. Además, ha ganado el maillot de la montaña y el de mejor joven.