Nairo Quintana, molesto en el Giro de Italia: "Eso no fue una jornada de descanso"

Nairo Quintana está disputando su gran vuelta número 20, en el Giro de Italia 2025 . En la mayoría de ellas, fue protagonista; de hecho, se coronó campeón de una 'corsa rosa', una Vuelta a España y fue podio en tres ediciones del Tour de Francia . Dichos resultados, sumado a otros que tiene en su palmarés, lo ubican como uno de los mejores ciclistas en la historia de Colombia y el mundo.

Por eso, es una voz autorizada al momento de hablar sobre lo que viven en el día a día y, en entrevista exclusiva con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial, dio a conocer una situación que no le gustó. Recordemos que, en esta ocasión, el Giro de Italia empezó en Albania, donde se corrieron tres etapas, del viernes 9 al domingo 11 de mayo, para después descansar.

El pasado lunes 12 de mayo no hubo acción en la 'corsa rosa', pero, de igual manera, el pelotón tuvo que viajar hasta territorio italiano. Al respecto, se pronunció Nairo Quintana, contando qué fue lo que ocurrió y aclarando a los aficionados que, como tal, no hubo descanso. "Son días de rodar, ya que las primeras jornadas fueron muy intensas", afirmó de entrada el nacido en Boyacá.

"Además, tuvimos viaje, por lo que, en realidad, no hubo día de descanso, pero ya entramos en tierra italiana y eso nos pone contentos y estamos bien", añadió 'el Cóndor', quien, además, analizó la cuarta etapa de competencia. "Tenemos una oportunidad con Orluis Aular, entonces hay que aprovecharla; de seguro, el final será al embalaje y eso le viene bien", puntualizó el 'escarabajo'.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en el Giro de Italia

"De seguro, habrá vientos, pero estaremos adelante, atentos, evitando los cortes para que no nos pase nada atrás y así llegar de buena manera en el frente. Vamos a llevar a Orluis, lo más cubierto posible, y aprovechar su buen momento de forma para buscar la victoria en el remate de la fracción", dijo Nairo Quintana. Eso sí, no fue el único que pasó por los micrófonos de Caracol Sports.

Isaac del Toro, la joya mexicana del UAE, habló. "Va a ser una buena oportunidad para los embaladores, pero será un día tranquilo. El hecho de estar cerca en la general, da confianza y no presión extra. Esperemos que todo siga así de bien y continuar por esta senda. Me gusta esta carrera y me siento feliz y orgulloso. Hay que estar atentos y llegar sano y salvo a la meta", sentenció.