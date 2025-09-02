Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / "Para mí, es increíble estar adelante con Jonas Vingegaard en la Vuelta a España"

"Para mí, es increíble estar adelante con Jonas Vingegaard en la Vuelta a España"

Jonas Vingegaard es el máximo favorito a coronarse campeón de la ronda ibérica y, por eso, algunos se alegran por el hecho de aguantarle el ritmo en carrera.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike, con la camiseta roja de líder de la Vuelta a España 2025
Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike, con la camiseta roja de líder de la Vuelta a España 2025
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 02:51 p. m.