"Para mí, es increíble estar adelante con Jonas Vingegaard en la Vuelta a España"

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), mejor joven de la edición 80 de la Vuelta a España, sigue creciendo y se mantiene cada etapa con los mejores, lo que le permite pensar en volver a estar en el top 10, como ya hizo en el pasado Giro de Italia, donde acabó sexto.

"Para mí es increíble estar delante en una subida con (Jonas) Vingegaard o (Joao) Almeida, entre otros. Estoy muy contento de haber podido dejar atrás a varios rivales", comentó sobre su actuación en la décima etapa.

Sobre el desarrollo de la etapa, Pellizzari explicó que fue una jornada "muy dura desde el principio", pero se sintió "muy bien en la parte final".

Mirando hacia delante, el italiano calificó la etapa de este miércoles en Bilbao como "difícil" y, por lo tanto, deberá esperar a ver cómo se ha recuperado y "cómo están las piernas".

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, se hizo con la camiseta roja, tras la etapa 10 de la Vuelta a España AFP

Así fue la etapa 10 de la Vuelta a España 2025

El australiano del UAE, Jay Vine, ganó este martes la 10ª etapa de la Vuelta a España, con final en la estación de esquí de El Ferial Larra Belagua, tras una jornada en la que el danés Jonas Vingegaard se convirtió en el nuevo líder de la prueba.

"Vuelvo a estar de rojo, así que estoy contento con eso. Es un maillot bonito. Estoy contento con como fue el día, me sentí bien. Todos los días de esta semana van a ser una lucha", comentó Vingegaard después de la etapa.

Un grupo de ocho corredores, que formaban parte de una fuga precedente, quedaron en cabeza a falta de 38 km para la meta y afrontaron la única subida del día, de algo más de 9 km a un desnivel medio del 6,3%.

El ciclista español del Movistar, Pablo Castrillo, fue el primero en atacar en el grupo de escapados, pero Vine le atrapó a falta de poco más de 5 km para la meta y el escalador australiano atacó un kilómetro después.

Jonas Vingegaard, favorito a ganar la Vuelta a España, es el líder del Visma Lease a Bike Getty Images

Ataque exitoso

En la meta, Vine aventajó en 35 segundos a Castrillo y en 1:04 a Javier Romo, también del Movistar español.

"Ganar es muy complicado, así que la sensación es estupenda cuando lo consigues. Creo que es algo a lo que nunca te acostumbras", aseguró Vine.

Por detrás, los favoritos al podio final, entre ellos Vingegaard y el portugués João Almeida, cruzaron la meta justo por detrás del trío (a 1:05).

El danés Torstein Traen, que comenzó la jornada con el maillot rojo de líder de la carrera, se dejó 1:03 con respecto a Vingegaard, que le arrebató el primer puesto.

En la clasificación general, el danés es líder con 26 segundos de ventaja sobre Traen y 38 sobre Almeida, este último el otro beneficiado del día en la lucha por la general tras resistir junto a Vingegaard.