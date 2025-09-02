¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 10?

El australiano del UAE Team Emirates XRG, Jay Vine, ganó la etapa 10 de la Vuelta a España 2025, con final en la estación de esquí de El Ferial Larra Belagua, tras una jornada en la que el danés, Jonas Vingegaard, se convirtió en el nuevo líder. Y es que la montaña generó varios cambios e hizo que varios corredores la pasaran mal, como el caso de Egan Bernal,

Un grupo de ocho corredores, que formaban parte de una fuga precedente, quedaron en cabeza a falta de 38 kilómetros para la meta y afrontaron la única subida del día, de algo más de 9 kilómetros a un desnivel medio del 6,3%.

El ciclista español del Movistar Team, Pablo Castrillo, fue el primero en atacar en el grupo de escapados, pero Vine le atrapó a falta de poco más de 5 kilómetros para la meta y el escalador australiano atacó un kilómetro después.

En la meta, Vine aventajó en 35 segundos a Castrillo y en 1' 04'' a Javier Romo, también del Movistar español. Por detrás, los favoritos al podio final, entre ellos, Vingegaard y el portugués, Joao Almeida, cruzaron la meta justo por detrás del trío (a 1' 10'').

El danés Torstein Traen, que comenzó la jornada con el maillot rojo de líder de la carrera, se dejó 1' 03'' con respecto a Vingegaard, que le arrebató el primer puesto y, por ende, la camiseta roja.

Así las cosas, en la clasificación general, Jonas Vingegaard es líder con 26 segundos de ventaja sobre Torstein Traen, quien ocupa el segundo puesto, y 38'' con relación a Joao Alemeida, quien completa el podio en la tercera posición.

Respecto a Egan Bernal, cruzó la meta en la plaza 18, a un minuto y 42 segundos del vencedor, Jay Vine, cediendo 37'' con los favoritos al título. Razón por la que, en la clasificación general, está de 11, a dos minutos y 55 segundos del primero.