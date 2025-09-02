Caos en la Vuelta a España: manifestantes provocaron una caída en la etapa 10

El australiano Jay Vine (UAE) se impuso este martes en la etapa 10 de la Vuelta a España, disputada entre Arguedas y el alto de Larra Belagua, de 175,3 kilómetros, en la que el danés Jonas Vingegaard (Visma) ha recuperado el maillot rojo de líder.

Vine ganó su segunda etapa individual en la presente edición con un tiempo de 3h56:24, a una media de 44,5 km/hora, seguido por el español Pablo Castrillo (Movistar) a 35 segundos. Javier Romo (Movistar) llegó tercero, metros antes que el grupo de Vingegaard y el portugués Joao Almeida, a 1:06.

A 2:08 cruzó el hasta hoy líder, el noruego Torstein Traeen (Bahrein), por lo que Vingegaard recuperó el maillot rojo de líder de la general, ya que se encontraba a 37 segundos de aquel.

Este miércoles se disputa la undécima etapa con salida y llegada en Bilbao, con un recorrido de 175,3 kilómetros.

Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del INEOS Grenadiers, en la Vuelta a España Getty Images

Caída en la etapa 10 de la Vuelta a España por manifestaciones

Simone Petilli from Intermarche Wanty crashed today because of the protestors. Thankfully he finished the stage. #LaVuelta25 pic.twitter.com/7esxToH8Zb — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 2, 2025