Caos en la Vuelta a España: manifestantes provocaron una caída en la etapa 10

Cuando el pelotón rodaba a una alta velocidad, un grupo de personas invadieron la carretera y provocaron un accidente en la Vuelta a España 2025, este martes.

Caída en la etapa 10 de la Vuelta a España 2025 por protestas
Caída en la etapa 10 de la Vuelta a España 2025 por protestas
Captura de pantalla de video
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 12:14 p. m.