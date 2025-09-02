"Me hice el muerto en Vuelta a España para después atacar, apretar hasta el final y ganar"

El australiano Jay Vine (UAE Team Emirates XRG) logró en la cima de Belagua su segunda triunfo de etapa -que definió como "dificilísimo" y tras hacerse "el muerto"- en la presente edición de la Vuelta a España y la cuarta para su equipo, merced a un ataque en el ascenso a Belagua donde superó al español Pablo Castrillo.

"Ganar es dificilísimo, y es una sensación increíble cuando ocurre. No creo que me acostumbre nunca a ganar, ¡es increíblemente difícil. Intentaba seguir a los grupos grandes de la escapada, pero creí que no era el día y dije: "Chicos, no va a pasar, mejor guarden para mañana", explicó en meta.

Sin embargo, el ciclista "aussie" entró en la "fuga de la fuga" y en el ascenso a Belagua jugó sus bazas con inteligencia y poderío físico.

"La subida final fue la parte más difícil. No quería arrastrar a todos en la subida, así que intenté hacerme el muerto en la parte baja y luego atacar. Me deshice de Pablo Castrillo y pude derribarlo. Luego solo tuve que apretar los dientes hasta el final", concluyó.



Más reacciones desde el UAE Team Emirates XRG por la salida de Juan Ayuso

Josean Fernández Matxín, director del UAE, señaló que la marcha de Juan Ayuso del equipo cuando termine la temporada "da pena", pero precisó que a veces llega el momento de "separar caminos".

Tras el comunicado del UAE haciendo oficial la marcha de Ayuso al final de 2025, Matxín expuso las razones que llevaron a la formación emiratí a tomar "de acuerdo con el corredor" dicha decisión.

"Creo que no ha fallado nada. Tenemos un equipo fuerte, pero él quiere tener su oportunidad en todas las carreras. Eso significa que tiene carácter de campeón, pero hay que adaptarse a las carreras y las situaciones", señaló Matxín antes de la salida de la décima etapa de la Vuelta.

El técnico vasco aseguró sentir "pena" por la marcha de Ayuso, pero recalcó que "llegó el momento".

"Obviamente, me da pena que se vaya. Tengo con Ayuso arraigo personal y cariño, pero a veces hay que separar los caminos, y ahora es el momento. Con la clase que tiene espero que le vaya bien, que gane carreras, pero que no nos gane a nosotros", precisó.

Matxín descartó que la discrepancia con Ayuso se debiera a la falta de oportunidades del ciclista alicantino para disputar carreras.

"Ha tenido oportunidades en la Vuelta y en el Giro, y el año pasado estuvo en el Tour, pero teníamos a Tadej Pogacar de líder. Ha tenido espacio, como todos, recuerdo que tenemos 76 carreras ganadas con 20 corredores diferentes", explicó.