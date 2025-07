"Perdí a un amigo en el Tour de Francia 2025; estoy triste y es una pena lo que pasó"

El neerlandés Mathieu van der Poel, líder del Tour de Francia, lamentó la retirada de su compañero Jasper Philipsen, víctima de una caída, que dijo que afectó a la concentración de todo el equipo. "También pierdo a un amigo", dijo.

"Estoy triste por él. Perdemos a un compañero que podía darnos etapas y el maillot verde. Espero que no tenga mucho daño. Es una pena, no solo por no tenerle en la carretera, también en el hotel, es una pieza importante. Para mí es un amigo", dijo el corredor del Alpecin.

Van der Poel, que se vistió este domingo de amarillo, un día después de que lo hiciera Philipsen, atribuyó las numerosas caídas de día "al viento de frente", que sumaba más candidatos a querer colocarse en la parte delantera del pelotón.

El neerlandés aseguró que su equipo buscará ahora seguir peleando por victorias al 'sprint' con el australiano Kevin Groves.

"Para hoy no ha sido posible, era demasiado pronto, no es fácil concentrarse tras la pérdida de Jasper. Pero lo intentaremos en los próximos días", comentó.

Van der Poel no quiso desvelar si este martes peleará por la victoria de etapa en un final con varios puertos de pequeña categoría que se adaptan bien a sus condiciones.

Así fue la etapa 3 del Tour de Francia 2025

En una jornada de tregua general y ritmo cansino, el esprint fue el único aliciente de la tercera etapa del Tour de Francia, disputada entre Valenciennes y Dunkerque, de 178,3 km, en la que se impuso en la 'foto de llegada' el campeón de Europa belga Tim Merlier (Soudal), mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin) mantuvo el jersey amarillo.

El tedio y la baja velocidad media, 41,6 km/hora, se revolucionó al final por la victoria de etapa, donde nunca caben reservas. Tim Merlier (Wortegem Petegem, 32 años) ganó el duelo por milímetros al italiano Jonathan Milan (Lidl), con la tercera plaza para el alemán del Bahrain Phil Bauhaus.

Hizo falta la foto de llegada para comprobar el triunfo del belga en Dunkerque. El campeón de Europa levantó un brazo como ganador por segunda vez en el Tour. En el Giro cuenta con cuatro éxitos, sobre un total de 61 victorias, 11 de ellas logradas este año.

Las caídas marcaron, no obstante, la etapa. Philipsen, el primer líder del Tour 2025, hubo de retirarse, Evenepoel aterrizó sin consecuencias a 3 km de meta, en zona de seguridad, y en la última curva varios ciclistas se fueron contra las vallas.

Los favoritos libraron y la general no sufrió cambios. Van der Poel perdió a Philipsen, pero no el maillot amarillo, que conservó en espera de más 'clásicas' con 4 segundos sobre Tadej Pogacar y 6 respecto a Jonas Vingegaard. Enric Mas es el primer español, sexto a 10, y Carlos Rodríguez está en el puesto 25 a 1.20 minutos.