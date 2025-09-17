Síguenos en::
Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Ciclismo  / Programación confirmada para el Mundial de Ciclismo 2025; Egan Bernal, la carta de Colombia

Programación confirmada para el Mundial de Ciclismo 2025; Egan Bernal, la carta de Colombia

El certamen se llevará a cabo en Kigali, Ruanda, entre el domingo 21 de septiembre y el domingo 28 del mismo mes en las categorías de élite, sub-23 y juvenil.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 17 de sept, 2025
Egan Bernal, capo de la Selección Colombia en Mundial de Ciclismo 2025.jpg
Egan Bernal, capo de Colombia para el Mundial 2025.
Foto: Ineos.

