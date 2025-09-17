Programación confirmada para el Mundial de Ciclismo 2025; Egan Bernal, la carta de Colombia

El Mundial de Ciclismo de Ruta por primera vez en la historia se efectuará en territorio africano, lo que hace especial la versión 2025, pues será un destino desconocido para muchos, pese a que la sede del campeonato ya es habitual entre los participantes del Tour de Ruanda, evento que suele tener nutrida participación internacional.

Las pruebas en disputa para hombres y mujeres serán: contrarreloj individual juvenil, sub-23 y élite; contrarreloj mixta por equipos; y carrera de ruta juvenil, sub-23 y élite.

La Selección Colombia masculina en la categoría mayor tendrá a Egan Bernal, Harold Tejada, Brandon Rivera y al contrarrelojista Walter Vargas, mientras que en la rama femenina estarán Paula Patiño y Diana Peñuela, que también irá a la ‘crono’.

Acá, la Selección Colombia completa:

⦁ Élite masculina

- Egan Bernal (ruta)

- Harold Tejada (ruta)

- Brandon Rivera (ruta)

- Walter Vargas (ruta y contrarreloj)

⦁ Sub-23 masculina

- Juan Felipe Rodríguez Contreras (ruta)

- Jáider Muñoz Restrepo (ruta)

⦁ Juvenil masculina

- Jerónimo Calderón Palacio (ruta y contrarreloj)

- Kevin Andrés Estupiñán (ruta y contrarreloj)

⦁ Élite femenina

- Paula Andrea Patiño (ruta)

- Diana Peñuela (ruta y contrarreloj)

⦁ Sub-23 femenina

- Juliana Londoño David (ruta)

- Natalia Garzón Cifuentes (ruta y contrarreloj)

⦁ Juvenil femenina

- Luciana Osorio Betancur (ruta y contrarreloj)

- Estefanía Castillo López (ruta y contrarreloj)

Entre tanto, se destacan figuras internacionales de la talla de los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roroglic, el belga Remco Evenepoel el mexicano Isaac del Toro, el español Juan Ayuso, el ecuatoriano Richard Carapaz, el italiano Giulio Ciccone, el británico Thomas Pidcock, el francés Julian Alaphilippe, entre otros.



Programación, Mundial de Ciclismo de Ruta de Ruanda 2025

Este es todo el cronograma con distancias incluidas sobre un circuito de perfil ondulado en la ciudad de Kigali, donde Colombia tendrá participación en todas las pruebas, con excepción de la contrarreloj masculina sub-23 y la contrarreloj mixta por equipos:

⦁ Domingo 21 de septiembre

- Contrarreloj individual élite femenina (31 km)

- Contrarreloj individual élite masculina (41 km)

⦁ Lunes 22 de septiembre

- Contrarreloj individual sub-23 femenina (23 km)

- Contrarreloj individual sub-23 masculina (31 km)

⦁ Martes 23 de septiembre

- Contrarreloj individual juvenil femenina (18 km)

- Contrarreloj individual juvenil masculina (23 km)

⦁ Miércoles 24 de septiembre

- Contrarreloj mixta por equipos (42 km)

⦁ Jueves 25 de septiembre

- Carrera de ruta sub-23 femenina (119 km)

⦁ Viernes 26 de septiembre

- Carrera de ruta juvenil masculina (119 km)

- Carrera de ruta sub-23 masculina (165 km)

⦁ Sábado 27 de septiembre

- Carrera de ruta juvenil femenina (75 km)

- Carrera de ruta élite femenina (165 km)

⦁ Domingo 28 de septiembre

- Carrera de ruta élite masculina (267,5 km)