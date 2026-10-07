¿Qué pasa con Egan Bernal y cómo se siente en horas en las que se habla del retiro del ciclismo?

Hace pocos minutos, el portal especializado en ciclismo 'Cycling Up To Date' publicó una noticia en la que aseguró que Egan Bernal estaría meditando un posible retiro del deporte de las bielas, justo a unos meses de que finalice su vinculación laboral con el equipo INEOS. Los indicios de este tema lo dio el periodista Daniel Benson, quien tiene un prestigio ganado cubriendo toda la información del pedalismo internacional.

En ese orden de ideas, este miércoles en 'Caracol Sports' se consultaron algunas fuentes cercanas al nacido en Zipaquirá y dieron algunas pistas de lo que viene sucediendo con el reconocido deportista de nuestro país.

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"Sabemos que Egan viajó hace un par de días para Europa, para hablar allá del futuro. Estaría en compañía de sus familiares, en lo personal estaría desmotivado, pasando algunos momentos complicados, de mucho pensar, nos dicen lleva ya algunos días sin montarse a la bicicleta y lo único que vendría haciendo son trabajos de trote. La de ahora no sería la primera vez en la que piensa en irse. Esperemos qué pasa con él", relató la referida fuente.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en el Tour de Francia 2026 Twitter del Netcompany INEOS

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Sin embargo y más allá de estos detalles, Bernal aún no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco desde INEOS se han referido a las versiones periodísticas que estarían poniendo en duda su continuidad montado en su bicicleta.



Cabe indicar que todo esto se presenta cuando se viene manejando el nombre de Egan Bernal como una de las atracciones del Giro de Lombardía, que se tiene previsto para el próximo sábado 10 de octubre.

Durante la presente temporada, el ganador del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 ocupó un honroso segundo lugar en el mes de abril en el Tour de los Alpes y quedó en el top-20 de la ronda gala y en la décima posición de la 'corsa rosa'.

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En el caso del ciclista de nuestro país, de 29 años, no hay que olvidar que en enero de 2022 se accidentó de gravedad en un entrenamiento en cercanías a Bogotá, tuvo que ser intervenido en múltiples oportunidades en vértebras y otras zonas de su cuerpo afectadas y solamente volvió a la cicla en 2023.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS. Getty Images