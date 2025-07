Remco Evenepoel, envuelto en una polémica en el Tour de Francia; "solo publican lo malo"

Remco Evenepoel llegó al Tour de Francia 2025 como uno de los favoritos al título, junto con Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. Sin embargo, las cosas no empezaron de la mejor manera y como esperaba. Y es que en la primera jornada de la carrera, fue víctima de los fuertes vientos, quedó cortado y perdió 39 segundos con relación a 'Pogi' y el danés.

Por eso, no ocultó su molestia con lo ocurrido. "Son segundos absurdos los que he perdido, pero el año pasado ya estaba a 40 segundos de Pogacar después de la cuarta etapa, esta vez en la primera etapa. Al final, tenemos que vivir con ello y ya estamos pensando en mañana", comentó en meta el líder del Soudal Quick Step, que protagonizó una polémica escena.

A través de las redes sociales, se conoció un video donde el belga no 'quedó bien parado'. Cuando caminaba hacia el bus del equipo, se encontró con un joven aficionado que le pidió un autógrafo, esperando cumplir el sueño de compartir con su ídolo, pero no logró el cometido. El corredor ni siquiera se detuvo, le hizo una seña de que se quitara y siguió su camino.

Remco Evenepoel, ciclista belga del Soudal Quick Step, en el Tour de Francia 2025 AFP

Al ver esta situación, las críticas no se hicieron esperar. Razón por la que Remco Evenepoel no tuvo más remedio que pronunciarse en sus cuentas oficiales, aclarando que no fue como lo estaban viendo en la publicación. "Luego de recuperarme y darme una ducha, firmé autógrafos y me saqué fotos con ese chico y 20 seguidores más que estaban ahí", afirmó el ciclista.

Publicidad

"Gracias a los medios por solo centrarse en lo negativo y publicar lo malo", concluyó el pedalista, quien llegó enojado por su discreto resultado en la etapa 1 del Tour de Francia 2025. Eso sí, para su fortuna, las cosas mejoraron para la segunda fracción, ya que arribó junto a los candidatos al título de la 'grande boucle', demostrando que tiene las piernas y el nivel.