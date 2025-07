"Primoz Roglic ha perdido tiempo en el Tour de Francia porque sus compañeros se durmieron"

La primera jornada del Tour de Francia 2025 fue caótica por cuenta de las caídas y el fuerte viento. Los populares abanicos aparecieron y Primoz Roglic y Florian Lipowitz quedaron cortados de los favoritos, cediendo 39 segundos en línea de meta. Lo insólito del caso es que no recibieron el apoyo de sus compañeros del Red Bull BORA Hansgrohe, quienes prefirieron acompañar a un Jordi Meeus que poco y nada hizo en el esprint final que ganó Jasper Philipsen, del Alpecin Deceuninck.

Como era de esperarse, la prensa especializada no entendió el movimiento de la escuadra alemana y no dudó en consultar a la fuente directa. Enrico Gasparotto, director deportivo de Red Bull, no tuvo pelos en la lengua y señaló a los culpables. “Los chicos simplemente durmieron. Hablamos de ese tramo, del viento y de los peligros relacionados en el autobús esta mañana, antes de la carrera y también durante la misma. Pero se sorprendieron. Y esta noche no habrá nada que decir; creo que todos somos conscientes de la oportunidad que desperdiciamos: Roglic y Lipowitz perdieron la oportunidad de ganar tiempo sobre Remco, Meeus perdió la oportunidad de luchar por la victoria de etapa y el maillot amarillo. Sin duda, aprendimos una lección importante. Esperamos que haberla recibido en la primera etapa nos ayude a continuar la carrera”, dijo de manera contundente en charla con 'Tuttosport'.

Pirmoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, en el Tour de Francia 2025 AFP

Los argumentos del conjunto 'bávaro' no solo se quedaron en Gasparotto sino tambien su jefe Rolf Aldag. “Estábamos preparados para todo y sabemos lo complicadas que pueden ser las primeras etapas en las Grandes Vueltas. Primoz terminó por delante de algunos de sus rivales por el podio en este Tour. Evitamos deliberadamente correr riesgos en esta etapa, y tampoco lo haremos el domingo, aunque será más desafiante y técnica. Logramos limitar los daños. Si nuestro Tour hubiera terminado aquí con una caída tonta, habríamos visto ocho semanas de preparación desperdiciadas. Preveo situaciones aún más complejas en las etapas 2 y 4, así que tendremos que mejorar. De momento, estoy contento de haber superado la primera etapa sanos y salvos, aunque es una pena no haber podido esprintar con Jordi Meeus”, expresó defendiendo la estrategia.

Lo cierto es que ahora mismo Roglic se ubica en la casilla 21 de la general a 49 segundos de Mathieu van der Poel, el portal de la camiseta amarilla, y deberá descontar esa diferencia en las próximas jornadas donde las condiciones y el terreno jueguen a su favor.