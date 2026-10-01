Retiro de Nairo Quintana: la leyenda colombiana que en el Giro de Emilia se convertirá en mito

Hay historias deportivas que se pueden contar con números. La de Nairo Quintana necesita, además, carreteras. Necesita una montaña boyacense, una bicicleta pesada, una mochila de colegio, una familia campesina y una subida interminable. Necesita el frío de los páramos, los entrenamientos en solitario y aquella capacidad casi sobrenatural para convertir la pendiente en territorio propio.

Necesita también las carreteras europeas, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, los duelos contra Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali, las victorias, los podios, las derrotas, las lesiones, los cambios de equipo y los momentos en los que el ciclismo pareció darle la espalda.

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Pero, sobre todo, necesita recordar de dónde salió. Porque Nairo Quintana no nació como una estrella del ciclismo, se convirtió en una y este sábado 3 de octubre, cuando el pelotón del Giro de Emilia parta desde Ferrara rumbo a Bolonia, el colombiano llevará consigo algo más que un dorsal, pues será el último capítulo de una historia que comenzó mucho antes de que su nombre apareciera en las páginas deportivas de Europa.

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Será el último día de Nairo como ciclista profesional y, paradójicamente, será también una carrera que lo devolverá al principio.



De Cómbita para el mundo

Nairo Alexander Quintana Rojas nació el 4 de febrero de 1990 en Tunja, Boyacá, aunque su familia regresó poco después a la vereda La Concepción, en Cómbita, donde creció. La razón de que naciera en la capital boyacense fue sencilla: no había un hospital cercano a la zona donde vivían sus padres.

Allí, en medio de las montañas de Boyacá, comenzó una historia que terminaría llevando el nombre de Colombia a las cumbres más importantes del ciclismo mundial. Su infancia estuvo marcada por el trabajo familiar, el colegio y las largas distancias.

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A los siete años, sufrió un accidente automovilístico que le provocó lesiones por las que tuvo que ser operado en varias ocasiones. Años después, aquella dificultad sería apenas una de las primeras piedras de un camino que estaría lleno de obstáculos.

Pero hubo algo que empezó a cambiarlo todo: la bicicleta. Nairo comenzó a utilizar una 'bici' para desplazarse hasta el colegio. El recorrido era de aproximadamente 16 kilómetros de ida y otros 16 de regreso, con una subida cercana al 8%. Lo hacía con la mochila de los libros sobre la espalda.

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No era entrenamiento, era simplemente el camino para estudiar. Pero mientras otros ciclistas entrenaban con bicicletas de competición, Nairo comenzó a mantenerse a su rueda. Aquello llamó la atención. La montaña, sin que nadie lo hubiera planeado, estaba empezando a contar una historia.

La bicicleta que abrió la puerta

Su padre, Luis Quintana, terminó comprándole una bicicleta cuando advirtió que aquel gusto de su hijo podía convertirse en algo más. Según recordó el propio Nairo en diferentes momentos, la familia tuvo que hacer esfuerzos económicos para acompañarlo en sus primeros pasos.

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En aquellos años no había grandes contratos ni equipos internacionales, había carretera, familia, una bicicleta y un muchacho que parecía tener algo diferente.

Su talento comenzó a hacerse visible en las competencias nacionales y, posteriormente, llegó a estructuras como Boyacá es para Vivirla y Colombia es Pasión Café de Colombia.

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En 2010, se dio uno de los primeros grandes avisos al mundo: Nairo Quintana ganó el Tour de l’Avenir, una de las carreras históricamente importantes para los jóvenes que aspiran a llegar al profesionalismo.

El niño de las montañas de Cómbita ya no era solamente una promesa colombiana. Europa comenzaba a mirar hacia Boyacá.

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2012: el año en que Nairo apareció en el mapa mundial

El salto definitivo llegó en 2012. Nairo Quintana fue contratado por Movistar Team, una de las estructuras más importantes del ciclismo mundial. Tenía apenas 22 años y no necesitó demasiado tiempo para demostrar por qué había llegado.

Ganó la Vuelta a Murcia, una etapa de esa carrera, una etapa del Critérium du Dauphiné, la Route du Sud y una etapa de la misma competencia. Pero faltaba una victoria, una que, con el paso del tiempo, adquiriría un significado especial.

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El 6 de octubre de 2012, Nairo Quintana ganó el Giro de Emilia. Aquel día, recorrió 193 kilómetros y tuvo que afrontar cinco ascensos finales a la Basílica de San Luca, en Bolonia. En la última subida, atacó en los kilómetros finales y llegó en solitario a la meta.

Tenía 22 años, era su primera temporada en el WorldTour y acababa de ganar una de las clásicas italianas más exigentes. Catorce años después, el mismo lugar será el escenario de su despedida. El círculo no podía cerrarse de una manera más cinematográfica.

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2013: el Tour de Francia descubre a Nairo

Si 2012 fue la presentación, 2013 fue la explosión. Nairo Quintana llegó al Tour de Francia por primera vez con 23 años y salió de territorio galo convertido en una estrella mundial.

Terminó segundo en la clasificación general, detrás de Chris Froome, pero el resultado final apenas cuenta una parte de lo ocurrido. Quintana ganó una etapa, ganó la clasificación de la montaña y ganó la clasificación de los jóvenes.

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De igual manera, se convirtió en el primer ciclista en la historia del Tour en conquistar, en una misma edición, los maillots de montaña y de mejor joven, además de terminar segundo en la general.

En las montañas francesas, Colombia encontró un nuevo héroe. Después de las gestas de 'Lucho' Herrera y de la tradición del ciclismo colombiano, apareció un escalador de apenas 23 años que parecía no tener miedo de mirar de frente a los grandes favoritos.

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Su manera de correr también era particular, Nairo no necesitaba gestos exagerados, su lenguaje era la pendiente. Cuando la carretera comenzaba a subir, el colombiano podía cambiar el ritmo y dejar atrás a corredores mucho más experimentados.

El país comenzó a preguntarse una cosa: ¿Y si Nairo podía ganar el Tour?

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El Tour que se convirtió en una obsesión

La relación entre Nairo Quintana y el Tour de Francia fue una de las grandes historias del ciclismo de la década de 2010. En 2013, fue segundo; en 2015, volvió a ser segundo; y, en 2016, terminó tercero.

Tres podios en cuatro participaciones marcaron una época en la que Quintana fue uno de los principales rivales del dominio de Chris Froome y el Team Sky.

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El Tour, sin embargo, nunca terminó de caer en sus manos y esa ausencia se convirtió en una de las grandes preguntas alrededor de su carrera.

Nairo ganó el Giro de Italia, la Vuelta a España, múltiples carreras por etapas, etapas del Tour de Francia, pero nunca pudo subir al primer escalón de París. Para algunos, aquello fue una deuda, para otros, simplemente una parte de una carrera que ya era extraordinaria.

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El propio Nairo reconocería años después que entre sus grandes recuerdos estaban las victorias en lugares como Lagos de Covadonga y el Col du Portet, puertos que consideraba míticos y que quedarían ligados para siempre a su trayectoria.

2014: Nairo conquista Italia

Si había una respuesta para quienes preguntaban si Nairo podía ganar una gran vuelta, llegó en Italia. El Giro 2014 fue suyo.

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Quintana se convirtió en el primer colombiano en ganar la carrera y también en el primer sudamericano en conquistarla.

La edición estuvo marcada por condiciones meteorológicas complicadas y por una de las imágenes más recordadas de aquella carrera: el colombiano avanzando sobre la nieve durante una etapa de montaña que terminó siendo decisiva.

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Nairo ganó dos etapas y se llevó la clasificación general. El niño de Cómbita acababa de conquistar una de las tres grandes vueltas. Ya no era una promesa, era campeón de una gran vuelta.

2015: otra vez segundo en Francia

La temporada siguiente volvió a concentrar buena parte de sus esfuerzos en el Tour, y nuevamente terminó segundo.

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Chris Froome volvió a llevarse la clasificación general, mientras Quintana consiguió el segundo lugar y la clasificación de los jóvenes.

Ese mismo año, ganó la Tirreno-Adriático, incluyendo una etapa. Su nombre estaba instalado definitivamente entre los grandes corredores de vueltas por etapas.

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Pero la pregunta seguía flotando: ¿Podría alguna vez ganar el Tour?

2016: la temporada que lo convirtió en campeón de España

El 2016 fue otro año extraordinario. Nairo ganó la Volta a Catalunya, el Tour de Romandía, la Route du Sud y, finalmente, la Vuelta a España.

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En la Vuelta, el colombiano consiguió derrotar a Chris Froome y conquistó su segunda gran vuelta. La victoria tuvo un valor histórico. Quintana pasó a ser uno de los pocos corredores capaces de subir al podio de las tres grandes vueltas.

Con el Giro de 2014 y la Vuelta de 2016 en su palmarés, solamente faltaba una pieza: el Tour. La pieza que nunca terminó de encajar.

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2017: año lleno de victorias

En 2017, Nairo intentó algo enorme: disputar Giro y Tour en una misma temporada. Ganó la Tirreno-Adriático, además de la Volta a la Comunitat Valenciana y la Vuelta a Asturias.

En el Giro de Italia, volvió a subir al podio y terminó segundo, detrás de Tom Dumoulin. Después llegó el Tour. El esfuerzo acumulado terminó pasando factura. Quintana no pudo luchar por la clasificación general como había esperado.

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2018 y 2019: victorias, montaña y el último gran Tour

Nairo continuó sumando victorias. En 2018, ganó etapas del Tour de Suiza y del Tour de Francia. En territorio galo, el triunfo llegó en la etapa 17, con una llegada en alto que volvió a mostrar al Quintana escalador.

En 2019, consiguió una etapa del Tour Colombia, otra del Tour de Francia y otra de la Vuelta a España. Fue una etapa especialmente importante porque Nairo consiguió aquella victoria en Francia después de una jornada en la que volvió a atacar en la montaña.

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Pero también comenzaba una transición. Después de siete temporadas extraordinarias con Movistar, Quintana anunció su salida. El destino sería Francia.

Arkéa-Samsic: empezar de nuevo

En 2020, Nairo llegó al Arkéa-Samsic con la intención de recuperar protagonismo y empezó de manera contundente: ganó el Tour de La Provence, el Tour de los Alpes Marítimos y de Var y una etapa de París-Niza.

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Parecía que el cambio podía funcionar, pero la temporada estuvo marcada por la pandemia de COVID-19 y, posteriormente, por problemas físicos. En 2021 volvió a ganar la Vuelta a Asturias, además de una etapa.

En 2022, consiguió nuevamente el Tour de La Provence y el Tour de los Alpes Marítimos y de Var, con una etapa en cada competencia. Parecía que todavía tenía piernas para seguir ganando, pero aquel año cambiaría todo.

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El episodio que marcó su carrera: el caso del tramadol

Durante el Tour de Francia 2022, Nairo terminó sexto en la clasificación general, pero, después de la carrera, la UCI anunció que había encontrado tramadol en dos muestras de sangre tomadas durante la competencia.

El organismo aclaró que el tramadol estaba prohibido por la UCI en competición desde el 1 de marzo de 2019 por razones relacionadas con la salud y seguridad de los corredores. También indicó que, al tratarse de una primera infracción, Quintana no fue declarado inelegible para competir.

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Posteriormente, el caso tuvo consecuencias deportivas importantes: Quintana fue descalificado del Tour de Francia 2022 y perdió su resultado. El colombiano negó haber utilizado la sustancia de manera consciente y anunció recursos contra la decisión.

El episodio terminó convirtiéndose en uno de los capítulos más complejos de su trayectoria. Y, además, coincidió con un momento especialmente delicado para su futuro profesional.

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Su salida del Arkéa-Samsic dejó a Nairo sin equipo para la temporada siguiente. El corredor que años antes había disputado el Tour de Francia de igual a igual con los mejores del mundo se encontró, de repente, fuera del pelotón.

El regreso a casa

Cuando parecía que el final podía llegar de una manera abrupta, apareció una figura conocida: Eusebio Unzué. El histórico dirigente de Movistar Team volvió a abrirle la puerta.

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En 2024, Nairo regresó al equipo que había sido protagonista de la primera gran etapa de su carrera. No volvió como aquel joven que había llegado en 2012 para ganar el Giro dell’Emilia, volvió con otra función.

Con experiencia, otra edad y la necesidad de entender que el ciclismo también podía ser una cuestión de acompañar, así arribó.

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En sus últimas temporadas, Quintana asumió principalmente funciones de equipo y respaldo para otros corredores, mientras intentaba encontrar nuevamente momentos para competir por sus propios objetivos.

Su regreso tuvo un enorme componente emocional porque, de alguna manera, Nairo había vuelto al lugar donde todo había comenzado en Europa.

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2026: el último baile

El 22 de marzo de 2026, Nairo Quintana hizo oficial lo que durante meses había sido una posibilidad, se retiraría al finalizar la temporada.

La frase que utilizó aquel día resumió perfectamente la manera en que quiso vivir su despedida: "es mi última temporada como ciclista profesional".

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Y añadió que no sería una despedida inmediata, porque quería disfrutar cada competencia. "Cada carrera que haga durante este último año será esa gran fiesta, ese gran último baile", sentenció.

No quiso marcharse de manera silenciosa, quiso despedirse compitiendo, saludar a los aficionados, disfrutar cada carretera y tener tiempo para entender que aquella historia que había comenzado 17 años atrás estaba llegando a su final.

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En aquella misma intervención habló de su recorrido y de aquel muchacho que había salido de Boyacá para terminar compitiendo en las carreras más importantes del planeta. "Fue un viaje hermoso, con subidas y bajadas; un niño desde Boyacá llegó hasta acá", recordó.

Y entonces llegó Asturias. La despedida tuvo un giro inesperado. Nairo todavía tenía una victoria guardada. En abril de 2026, ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, siendo su primer triunfo en cuatro años. Y no se quedó ahí, ya que terminó ganando también la clasificación general.

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Fue la tercera vez que conquistó la Vuelta a Asturias, después de sus títulos de 2017 y 2021. Con aquella victoria, llegó a 53 triunfos profesionales.

La imagen fue poderosa. Nairo, con 36 años, en su última temporada, volvió a ganar y lo hizo en la montaña, como tantas veces.

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El último capítulo: Giro de Emilia

Y ahora sí, la última página. Este sábado 3 de octubre de 2026, Nairo Quintana correrá el Giro dell’Emilia. La carrera tendrá salida en Ferrara y llegada en Bolonia, con el tradicional ascenso final hacia la Basílica de San Luca.

La prueba tiene una historia centenaria, pero para Nairo tiene otra dimensión porque fue precisamente allí donde consiguió una de las primeras grandes victorias de su carrera. El 6 de octubre de 2012, con 22 años, Nairo ganó el Giro de Emilia.

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Este 3 de octubre de 2026, con 36 años, volverá a correrlo por última vez, catorce años después, el mismo país, la misma carrera, la misma montaña, pero otro Nairo. Será, literalmente, su último dorsal como profesional.

El palmarés de Nairo Quintana

Grandes vueltas

Giro de Italia



🥇 Campeón: 2014

🥈 Segundo: 2017

3 victorias de etapa

Primer colombiano en ganar el Giro de Italia

Tour de Francia



🥈 Segundo: 2013

🥈 Segundo: 2015

🥉 Tercero: 2016

3 victorias de etapa

Campeón de la montaña: 2013

Campeón de los jóvenes: 2013

Vuelta a España



🥇 Campeón: 2016

2 victorias de etapa

También consiguió una victoria de etapa en 2019

Las 53 victorias profesionales de Nairo

2010



Tour de l’Avenir

2012



Vuelta a Murcia

Etapa de la Vuelta a Murcia

Etapa del Critérium du Dauphiné

Route du Sud

Etapa de la Route du Sud

Giro dell’Emilia

2013



Etapa de la Volta a Catalunya

Vuelta al País Vasco

Etapa de la Vuelta al País Vasco

Etapa del Tour de Francia

Vuelta a Burgos

Etapa de la Vuelta a Burgos

2014



Tour de San Luis

Etapa del Tour de San Luis

Giro de Italia

Dos etapas del Giro de Italia

Vuelta a Burgos

Etapa de la Vuelta a Burgos

2015



Tirreno-Adriático

Etapa de la Tirreno-Adriático

2016



Volta a Catalunya

Tour de Romandía

Etapa del Tour de Romandía

Route du Sud

Etapa de la Route du Sud

Vuelta a España

Etapa de la Vuelta a España

2017



Volta a la Comunitat Valenciana

Etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana

Tirreno-Adriático

Etapa de la Tirreno-Adriático

Vuelta a Asturias

Etapa de la Vuelta a Asturias

2018



Etapa del Tour de Suiza

Etapa del Tour de Francia

2019



Etapa del Tour Colombia

Etapa del Tour de Francia

Etapa de la Vuelta a España

2020



Tour de La Provence

Etapa del Tour de La Provence

Tour de los Alpes Marítimos y de Var

Etapa del Tour de los Alpes Marítimos y de Var

Etapa de París-Niza

2021



Vuelta a Asturias

Etapa de la Vuelta a Asturias

2022



Tour de La Provence

Etapa del Tour de La Provence

Tour de los Alpes Marítimos y de Var

Etapa del Tour de los Alpes Marítimos y de Var

2026

