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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana será testigo de un hecho sin precedentes en el Giro de Emilia 2026

Nairo Quintana será testigo de un hecho sin precedentes en el Giro de Emilia 2026

Justo en la carrera que marcará el fin de su trayectoria como ciclista profesional, el colombiano, Nairo Quintana, verá un hecho que desde ya llama la atención.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Getty Images

El estadounidense, Brandon McNulty (UAE Emirates Team-XRG), debutará como vigente campeón del mundo con su nuevo maillot arcoíris el 3 de octubre en el Giro de Emilia (Italia), a la que seguirá la Copa Agostini y las Tres Valles Varesinos, según informó este jueves el equipo emiratí.

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Esta será la primera vez que McNulty, de 28 años, participará en las clásicas italianas de final de temporada desde 2021, su segundo año como profesional del WorldTour con el equipo emiratí. El campeón del mundo está ansioso por empezar.

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“Estoy muy emocionado de debutar con el maillot arcoíris este sábado. La victoria en Montreal ha sido algo muy importante para mí y todavía estoy asimilándolo y dejando que se haga realidad. Todavía me quedan muchas carreras esta temporada y estoy muy ilusionado. Tenemos un equipo fuerte para estas carreras y seremos agresivos como siempre”, asegura McNulty, en declaraciones difundidas por su equipo.

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Si bien me siento honrado de vestir el maillot arcoíris, eso no cambia mi enfoque. Seguiremos compitiendo como siempre. Ya sea atacando o ayudando a mis compañeros, conozco bien mi papel y tenemos un gran entendimiento de lo que funciona, así que seguiremos así”, confiesa.

Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano, en el Mundial de ciclismo 2026
Getty Images

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McNulty estará acompañado en la línea de salida del Giro de Emilia por sus compañeros de equipo Igor Arrieta, Filippo Baroncini, Felix Großschartner, Jhonatan Narváez, Tim Wellens y Adam Yates.

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Para el equipo emiratí, el Giro de Emilia es una carrera de éxitos ya que ganaron las dos últimas ediciones gracias al mexicano Isaac del Toro (2025) y el esloveno Tadej Pogacar (2024). De hecho, solo en una de las últimas seis ediciones el UAE Team Emirates-XRG no ha logrado colocar a un corredor en el podio.

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