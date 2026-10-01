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Gol Caracol  / Ciclismo  / Nairo Quintana se despide del ciclismo en el Giro de Emilia, carrera que ganó hace 14 años

Nairo Quintana se despide del ciclismo en el Giro de Emilia, carrera que ganó hace 14 años

Este sábado 3 de octubre, el colombiano Nairo Quintana correrá su última competencia como profesional. El Giro de Emilia será el escenario para decirle adiós al ciclismo.

Por: EFE
Actualizado: 1 de oct, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Instagram del Movistar Team

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), ganador de una Vuelta a España (2016) y un Giro de Italia (2014), pondrá punto final a su trayectoria deportiva el sábado 3 de octubre en el Giro de Emilia, carrera que ya ganó hace catorce años, en 2012.

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Quintana, de 36 años, dirá adiós en Italia apenas unos días después de disputar con la selección colombiana el Mundial de ruta de Montreal (Canadá), del que se retiró cuando faltaban 96 kilómetros para la meta.

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El Giro de Emilia es una clásica italiana de un día que se disputa en Emilia-Romaña y que tiene más de un siglo de historia. La primera edición se corrió el 5 de septiembre de 1909, sobre un recorrido de 340 kilómetros, muchos más de los 198 de la actualidad.

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Desde 2020 forma parte de la UCI ProSeries, en la categoría 1.Pro, el segundo nivel del calendario internacional de la UCI por debajo del WorldTour. Es una carrera de un solo día y lleva años convertida en una de las pruebas clásicas del tramo final de la temporada.

Nairo Quintana dirá adiós al pelotón internacional con un palmarés muy extenso. En 2014 se convirtió en el primer colombiano en ganar el Giro de Italia, carrera de la que ganó dos etapas. Tres años después volvió a subir al podio al terminar segundo.

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En el Tour de Francia también consiguió dos segundos puestos en la clasificación general, en 2013 y 2015, además de tres victorias de etapa. En 2013, en su primera participación, terminó segundo detrás del británico Chris Froome y ganó la clasificación de la montaña y la de mejor joven.

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En 2016 ganó la Vuelta a España, su segunda victoria en una de las tres Grandes Vueltas.

Su palmarés incluye además victorias en la Tirreno-Adriático (2015 y 2017), Vuelta a Cataluña (2016), Tour de Romandía (2016), la Vuelta al País Vasco (2013), Vuelta a Burgos (2014), Vuelta a Asturias (2021 y 2026), Tour de la Provenza (2020 y 2022) y el Tour de los Alpes Marítimos (2022 y 2022) o Vuelta a la Comunidad Valenciana (2017). Además, también puede presumir de haber ganado tres etapas del Tour de Francia y el Giro de Italia y dos de la Vuelta a España.

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Nairo Quintana competirá en el Giro de Emilia con un equipo Movistar formado para esta carrera por Roger Adrià, Michel Hessmann, Juanpe López, Pelayo Sánchez, Jorge Arcas y Einer Rubio.

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