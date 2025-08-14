Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025, tras Pereira 2-1 América

Este jueves 14 de agosto, en la continuación de la séptima fecha de la Liga BetPlay ll-2025, Deportivo Pereira se vio las caras con América de Cali en el Hernán Ramírez Villegas, en donde los dirigidos por Rafael Dudamel se impusieron 2-1.

En el primer tiempo, el ‘grande matecaña’ se fue en ventaja gracias a la anotación de Juan David Ríos, quien con un remate desde fuera del área puso a ganar a su equipo. El balón se desvió en Daniel Bocanegra, desacomodando al golero ‘escarlata’, que no pudo evitar la caída de su pórtico.

El tanto de Pereira llegó poco después de la expulsión de José Cavadía, de América de Cali, quien cometió una dura entrada sobre Juan David Ríos. Inicialmente, recibió tarjeta amarilla, pero tras la revisión del VAR, el árbitro cambió la sanción a roja directa.

En la etapa complementaria, la situación no mejoró para el equipo de Diego Raimondi. Samy Jr. Merheg, tras un pase de Carlos Darwin Quintero, definió con un potente remate de derecha para poner el 2-0 definitivo.

Publicidad

En el tiempo de adición, Jan Lucumí descontó para América con un cabezazo tras un centro desde el costado izquierdo de Omar Bertel.

Con este resultado, Deportivo Pereira escaló posiciones y logró ingresar al grupo de los ocho, mientras que los ‘diablos rojos’ acumulan tres partidos sin ganar en el rentado local.



Tabla de posiciones de la Liga BetPlay ll-2025

Posición Nombre de equipo PJ Puntos 1 Junior de Barranquilla 6 14 2 Atlético Nacional 6 11 3 Llaneros 6 11 4 Deportivo Pereira 7 11 5 Fortaleza 6 10 6 Independiente Medellín 6 10 7 Tolima 6 10 8 Santa Fe 6 9 9 Deportivo Cali 7 9 10 Atlético Bucaramanga 4 7 11 Envigado 5 6 12 Boyacá Chicó 6 6 13 La Equidad 6 6 14 Deportivo Pasto 3 5 15 Alianza 6 5 16 Unión Magdalena 6 5 17 Águilas Doradas 6 4 18 América de Cali 5 4 19 Once Caldas 5 2 20 Millonarios 4 1

Próximos partidos de la séptima fecha de la Liga BetPlay ll-2015:

Publicidad

14 de agosto



Deportivo Pasto vs. Envigado (partido correspondiente a la fecha 5)

15 de agosto



Alianza vs. Once Caldas

Sábado 16 de agosto



La Equidad vs. Llaneros

Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Domingo 17 de agosto



Deportes Tolima vs. Millonarios

Lunes 18 de agosto



Junior de Barranquilla vs. Atlético Bucaramanga

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

Martes 19 de agosto

