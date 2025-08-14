Pereira agudiza la crisis del América de Cali en Liga BetPlay: victoria 2-1 del 'matecaña'

Este jueves 14 de agosto, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, Deportivo Pereira venció 2-1 al América de Cali, que recibe su segundo golpe de la semana, tras caer 1-2 el martes con Fluminense por Copa Sudamericana 2025.

En la primera parte, el local tomó ventaja en el marcador gracias a un disparo de media distancia de Juan David Ríos, cuyo remate se desvió en Daniel Bocanegra, desubicando al arquero del América de Cali e impidiendo su reacción para evitar el gol.

La anotación del conjunto local se produjo poco después de la expulsión de José Cavadía, jugador ‘escarlata’ que fue sancionado inicialmente con tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Ríos, pero que terminó viendo la roja tras la revisión del VAR.

En el segundo tiempo, el panorama no mejoró para el equipo dirigido por Diego Raimondi. Samy Jr. Merheg, luego de una asistencia de Carlos Darwin Quintero, definió con un potente remate de derecha para establecer el 2-0 definitivo.

Publicidad

Sobre el final, Marco Pérez anotó otro tanto para los 'matecañas', pero estaba en fuera de juego. Casi al instante, los 'escarlatas' descontaron por medio de un cabezazo Jan Lucumi. La anotación se dio con mucha incertidumbre, ya que primero fue anulada, no obstante, el VAR dio luz verde.

Con esta victoria, Deportivo Pereira escaló posiciones en la tabla y se metió en el grupo de los ocho clasificados. Ahora es cuarto con 11 unidades, producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas.

Publicidad

Por su parte, ya son tres encuentros por liga que América no conoce la victoria y por ende apenas tiene cuatro unidades que lo dejan en la posición 18º.

Pereira vs. América, por la fecha 7 de la Liga BetPlay Colprensa

Ficha técnica:

Deportivo Pereira: Salvador Ichazo, Walmer Pacheco (Jordy Monroy - 79'), Santiago Aguilar, Omar Albornoz (Vìctor Mejía - 84'), Edwin Velasco, Kelvin Osorio, Juan David Ríos (Yesus Cabrera - 46'), Jhon Largacha, Samy Merheg (Marco Pérez - 61'), Yüber Quiñones y Darwin Quintero (Adrián Estacio - 79'). DT: Rafael Dudamel.

América de Cali: Santiago Silva, Brayan Correa (Jan Lucumí - 61'), Andrés Mosquera, Daniel Bocanegra, Omar Bertel, Luis Paz, Kener González, José Cavaña, Joel Romero (Yohan Garcés - 46'), Tilman Palacios (Manuel Caicedo - 46') y Rodrigo Holgado (Jerónimo López - 46'). DT: Gabriel Raimondi.

Publicidad

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena).

Asistente 1: William Crawford (Córdoba).

Asistente 2: Jesús Chima (Córdoba).

Cuarto árbitro: Jhon Aguilar (Risaralda).

VAR: Fernando Acuña (Boyacá).

AVAR: Johan Castro (Bogotá).

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, en Pereira.