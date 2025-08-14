Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pereira agudiza la crisis del América de Cali en Liga BetPlay: victoria 2-1 del 'matecaña'

Pereira agudiza la crisis del América de Cali en Liga BetPlay: victoria 2-1 del 'matecaña'

Con goles de Juan David Ríos y Samy Merheg, Deportivo Pereira superó a un América de Cali que acumula tres partidos sin ganar en la Liga BetPlay II-2025 y ocupa la casilla 18º.