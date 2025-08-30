Suspenso en Vuelta a España: hay un virus en el pelotón y ya llegó al equipo de un colombiano

La Vuelta a España 2025 apenas está en su primera semana y ya rompió una marca lamentable: 12 corredores han abandonado, pasando por encima de los 11 del Giro de Italia y las 7 del Tour de Francia. Si bien algunos retiros se han dado por lesiones producto de caídas, las más recientes tienen algo en común: un virus.

La octava jornada de la carrera comenzó con el abandono de un compañero de Jasper Philipsen en el Alpecin Deceuninck. "Lamentablemente, Luca Vergallito tuvo que abandonar La Vuelta hoy. Sufría de problemas estomacales y estaba completamente vacío. Deseándole una pronta recuperación", reveló su equipo en redes sociales.

Unfortunately Luca Vergallito had to abandon @lavuelta today. He suffered from stomach problems and was completely empty.



Wishing him a quick recovery 💙



— Alpecin-Deceuninck Cycling Team (@AlpecinDCK) August 29, 2025

Más tarde, ya con la fracción en disputa, Burgos BH reportó que el Eric Fagúndez no pudo continuar. "El uruguayo se encontraba muy afectado por un virus en las dos últimas etapas", remarcó la escuadra española.

#LaVuelta25 🇪🇸



🤒 @Eric_Fagundez acaba de abandonar la carrera por enfermedad



El uruguayo se encontraba muy afectado por un virus en las dos últimas etapas



¡Mucho ánimo, Eric! 💜



— Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) August 30, 2025

Lo curioso es que ya es el tercer abandono del Burgos BH por enfermedad. Daniel Cavia y Carlos García Pierna ya se habían 'bajado' por las mismas razones en etapas anteriores.

#LaVuelta25 🇪🇸



🤒 @NanoCavia ha tenido que abandonar la carrera por enfermedad



Varios ciclistas del equipo se encuentran afectados por un virus que está mermando su rendimiento



¡Mucho ánimo, Dani! 💜



— Burgos Burpellet BH (@BurgosBH) August 29, 2025

Ahora bien, luego de lo ocurrido en la séptima fracción, se rumora que el virus ya habría llegado a Bahrain Victorious y Groupama FDJ. Antobio Tiberi y David Gaudu la pasaron muy mal al cruzar la meta a 13:28 y 14:51, respectivamente, del ganador Juan Ayuso.

Si bien en el Bahrain, equipo de Santiago Buitrago y del líder Torstein Traeen, no dio pistas, Gaudu sí fue sincero con la prensa. “No sé qué ha pasado, no tengo buenas sensaciones. Ayer [jueves] ya no tenía buenas sensaciones, en la contrarreloj [por equipos] [miércoles] estuve un poco mediocre, así que digamos que cada día va a peor. Aguanté, pero la verdad es que no iba bien. Así son las cosas. Sinceramente, no tengo explicación, ni el equipo tampoco. Estuve en mi mejor momento hace dos días [victoria de etapa] y ahora, no sé, la verdad es que no responde nada. Mi ritmo cardíaco ya no sube, es complicado, no puedo desarrollar potencia, así que estoy un poco bloqueado; así es, qué lástima”, señaló.