Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
REAL MADRID
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / "Quizá Pogacar sea el mejor de todos los tiempos, pero si gano el triplete antes, haré historia"

"Quizá Pogacar sea el mejor de todos los tiempos, pero si gano el triplete antes, haré historia"

A pocas horas de comenzar la primera gran vuelta de la temporada, una de las estrellas del pelotón dejó unas sorprendentes declaraciones sobre Tadej Pogacar, quien le dio prioridad al Tour de Francia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 7 de may, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar, campeón de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.
Tadej Pogacar, campeón de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad