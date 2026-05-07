"Quizá Pogacar sea el mejor de todos los tiempos, pero si gano el triplete antes, haré historia"

Jonas Vingegaard quiere ser como Tadej Pogacar. El danés es la atracción de un Giro de Italia que comienza el viernes en Bulgaria, primera parte de un reto que concluirá con su candidatura a ganar por tercera vez la Grande Boucle en julio, doblete que la estrella eslovena firmó en 2024.

Ya doble ganador del Tour, Vingegaard es el claro favorito para el Giro, con Pogacar ausente de la edición de este año.

En gran forma este año, el corredor de 29 años, que compite para Visma-Lease a Bike, ha ganado dos prestigiosas vueltas por etapas, París-Niza y la Volta a Cataluña, y sus poderosas habilidades como escalador se adaptan a la perfección a un recorrido exigente de tres semanas.

Vingegaard también aspira a convertirse en el octavo hombre en completar la triple corona del Giro, el Tour y la Vuelta a España, una de las pocas hazañas que Pogacar aún no ha logrado.



Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), ciclista danés, ganó la etapa 5 y se perfila para ser el campeón de la París Niza 2026 AFP

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El club de la triple corona

Bernard Hinault, Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Alberto Contador, Vincenzo Nibali y Chris Froome son los siete corredores que han ganado las tres grandes vueltas.

Cuando La Gazzetta dello Sport le preguntó si ganar las tres grandes antes que Pogacar era una motivación, el tranquilo Vingegaard se limitó a responder "no".

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"Completar el triplete es un objetivo para mí y nada más, porque significaría hacer un poco de historia", dijo Vingegaard en una entrevista publicada el miércoles.

"Él lo conseguirá tarde o temprano, es solo cuestión de tiempo. Tadej quizá sea el mejor de todos los tiempos, pero ya le he ganado antes y confío en poder hacerlo de nuevo", añadió.

Vingegaard es el gran nombre de un pelotón potente que, sin embargo, no contará con ninguno de los miembros del podio de la emocionante edición del año pasado, ganada por Simon Yates, que se retiró en enero.

El compañero de equipo de Pogacar en el UAE, Isaac del Toro, que cedió a Yates el que habría sido su primer triunfo en una gran vuelta durante la penúltima etapa, se saltará el Giro este año para debutar en el Tour.



Lluvia de bajas

Mientras tanto, Richard Carapaz sigue recuperándose de una operación para extirpar un quiste perineal y no participará en una carrera en la que las tres primeras etapas se disputarán en Bulgaria, con llegada en Roma el 31 de mayo tras 3.468 km de competición.

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Joao Almeida también está de baja por una infección vírica, lo que significa que Adam Yates y Jay Vine liderarán la apuesta del UAE en ausencia de Del Toro y Pogacar.

El pelotón afrontará un durísimo recorrido por Italia que incluye siete finales en alto y una interesante contrarreloj individual en la décima etapa, una cronometrada de 40,2 km a lo largo de la costa toscana que podría resultar decisiva.

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"Creo que el Giro es más impredecible. Hay que estar preparado todos los días porque, más que en otras carreras, puedes encontrarte sorpresas en cualquier parte", añadió Vingegaard a La Gazzetta.