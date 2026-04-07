Tadej Pogacar, notificado por el UAE Team Emirates XRG de una noticia clave para el 2026

El UAE de Tadej Pogacar empieza a reforzarse para el futuro con las renovaciones a largo plazo de dos hombres de confianza del esloveno, el estadounidense Brandon McNulty y el belga Florian Vermeersch, hasta 2030 y 2029 respectivamente.

Vermeersch, especialista en clásicas, se unió al equipo emiratí en 2024 y desde entonces se ha convertido en una figura clave en el grupo de clásicas adoquinadas y en el equipo de carreras por etapas, con una serie de sólidas actuaciones a lo largo del calendario nórdico.

Entre sus resultados más destacados desde su incorporación al equipo se encuentran su título de Campeón del Mundo de Gravel, sus múltiples puestos entre los diez primeros en clásicas del World Tour y, más recientemente, un tercer lugar en la E3 Saxo Classic, lo que subraya su progresión entre los ciclistas de élite en las clásicas adoquinadas. Su nuevo contrato se extenderá hasta finales de 2029.

"Estoy muy contento de continuar con el UAE durante los próximos años. Desde que me uní al equipo, he sentido mucha confianza y apoyo, lo que me ha permitido crecer como ciclista y dar pasos adelante. Ya hemos conseguido grandes resultados juntos, pero creo que aún hay mucho más por lograr, tanto para mí personalmente como para el equipo", señaló el belga.



McNulty, un veterano del equipo, llegó al UAE en 2020 y desde entonces se ha convertido en un pilar fundamental del equipo sobre tood para las grandes Vueltas, acumulando 20 victorias profesionales en ese tiempo.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno y campeón del mundo, celebra su victoria en el Tour de Flandes 2026 AFP

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Solvente en contrarreloj versátil en montaña, McNulty ha ofrecido una serie de actuaciones destacadas, incluyendo victorias de etapa en el Giro de Italia y la Vuelta a España, buenos resultados en carreras por etapas de una semana y una memorable victoria en el GP Montreal 2025.

"Es una gran perspectiva seguir compitiendo con el UAE en el futuro . Llevo varios años en el equipo y es un lugar donde he podido crecer mucho como ciclista y como persona. Hemos logrado grandes cosas juntos y siento que aquí he encontrado el equilibrio perfecto, me siento como en casa. Firmar hasta 2030 me da mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro y alcanzar metas con este equipo", concluyó.