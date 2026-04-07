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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar, notificado por el UAE Team Emirates XRG de una noticia clave para el 2026

Tadej Pogacar, notificado por el UAE Team Emirates XRG de una noticia clave para el 2026

En medio de una temporada de ensueño, con victorias en la Strade Bianche, Milán San Remo y Tour de Flandes, Tadej Pogacar está de celebración por un anuncio.

Por: EFE
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó los dos monumentos de la temporada 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó los dos monumentos de la temporada 2026
AFP

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