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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar y el 'dolor de cabeza' que tuvo en Tour de Flandes; "no lo quería en el grupo"

Tadej Pogacar y el 'dolor de cabeza' que tuvo en Tour de Flandes; "no lo quería en el grupo"

Conseguir el segundo monumento de la temporada no fue una tarea sencilla para el esloveno, Tadej Pogacar, quien contó detalles de lo que vivió en la carretera.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, mano a mano con Remco Evenepoel, en el Tour de Flandes 2026
Tadej Pogacar, mano a mano con Remco Evenepoel, en el Tour de Flandes 2026
AFP

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