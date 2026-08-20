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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar y un nuevo reto en Vuelta a España; "ganar las tres grandes tiene mucha importancia"

Tadej Pogacar y un nuevo reto en Vuelta a España; "ganar las tres grandes tiene mucha importancia"

"Tenía muchas ganas de venir, de pasar un mes en España, donde hay gran ambiente. Me encanta correr en España", dijo Pogacar. La ronda ibérica se verá en VIVO en Caracol Sports y Ditu.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de ago, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
AFP

Tadej Pogacar (UAE), quíntuple ganador del Tour y una vez maglia rosa del Giro, afronta la Vuelta a España con los grandes recuerdos de su debut en 2019 y dispuesto a "conseguir el importante reto de tener en el palmarés las tres grandes".

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"He tenido un periodo breve de descanso después del Tour y ahora afronto un reto que me hace mucha ilusión. Además empiezo cerca de casa, tengo bien las piernas y ahora ganar el maillot rojo de la Vuelta es el trofeo que más ilusión me hace. Ganar las tres vueltas tiene mucha importancia, un gran reto para cualquier corredor", dijo Pogacar en Mónaco, muy cerca de su residencia.

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"Me hubiese gustado correr alguna prueba antes de la Vuelta. En enero es difícil planificar. No me puedo saltar el Tour. Este año llegó el momento de afrontar la Vuelta, tengo grandes recuerdos de mi debut en 2019", señaló.

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"Tenía muchas ganas de venir, de pasar un mes en España, donde hay gran ambiente. Me encanta correr en España. En 2019 era muy joven y me lo tomo ahora con otra mentalidad, pero con la misma ilusión que la primera", añadió.

"Tengo grandes recuerdos de la Vuelta 2019, cuando gané 3 etapas, el maillot blanco e hice podio. Me acuerdo sobre todo de la tercera en Gredos, cuando ataqué a 40 km de meta", rememoró.

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El doble campeón del mundo recalcó que afrontará la Vuelta que le puede permitir entrar en otro álbum de oro del ciclismo mundial pensando en que la temporada tendrá en su fase final desafíos muy importantes.

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"La Vuelta me la tomaré con prudencia. Al principio quiero ver cómo estoy de forma y luego iremos viendo hasta el final. Aún quedará el Mundial, el Europeo y Lombardía, y no quiero llegar destrozado al final de la temporada", explicó.

A pesar de la superioridad mostrada en el Tour de Francia y la ausencia de aquellos rivales que tuvo en la 'grande boucle', el esloveno está convencido de que tendrá una fuerte oposición.

"Habrá una gran competencia, todos los que van a salir en la Vuelta espero que estén en forma. Será una carrera muy dura, muy competida y a partir del sábado se verá. Yo quiero empezar y ver cómo estoy, no creo que ya en la crono tenga la responsabilidad de ganar", afirmó.

Para la crono inicial de 9,4 km del sábado en Mónaco, Pogacar considera que "hay que ir más lento de lo normal en cada curva".

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"Vivo en Mónaco y sé que hay que tener un ritmo diferente. Si haces el reconocimiento del circuito ya sabes cómo tienes que ir, si más lento ó más técnico. Habrá aceras y jardines, me recuerda la crono del Tour que salió de Copenhague", concluyó.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, ganó el Tour de Francia 2026
AFP

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