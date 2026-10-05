Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026, poco a poco, se pone al día. Este lunes 5 de octubre, en el estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, Independiente Medellín recibió a Independiente Santa Fe, por la fecha 13. Justamente, dicha jornada había iniciado el 16 de septiembre, con el juego adelantado, entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

Posteriormente, entre el viernes 2 de octubre y este lunes 5 de dicho mes, se llevó a cabo lo que restaba de la fecha. Eso sí, quedó un juego pendiente y es entre Millonarios y Once Caldas, del cual aún no se ha dado a conocer la programación, a la espera de que la Dimayor siga organizando el calendario de este segundo semestre.

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Lo cierto es que 'el león' se hizo fuerte en condición de visitante y, con un gol al último minuto, se llevó una valiosa victoria por 0-1. El autor del único tanto del encuentro fue Víctor Moreno, cumpliendo con la famosa e inexorable 'ley del ex'. Razón por la que no lo celebró y, por el contrario, levantó los brazos y pidió perdón a la afición.

Daniel Torres, mediocampista de Santa Fe, en el partido contra Medellín Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

Posición Club PJ DG PTS 1 América 12 +17 27 2 Deportivo Cali 12 +11 24 3 Bucaramanga 11 +10 23 4 Atlético Nacional 10 +11 22 5 Santa Fe 12 +7 22 6 Millonarios 13 +7 21 7 Medellín 12 +3 20 8 Tolima 12 +2 19 9 Cúcuta 12 -4 15 10 Llaneros 12 -1 14 11 Águilas Doradas 11 -1 14 12 Once Caldas 12 -1 13 13 Internacional de Bogotá 13 -4 13 14 Boyacá Chicó 11 -8 12 15 Alianza 12 -12 11 16 Fortaleza 12 -5 10 17 Junior 11 -4 9 18 Pasto 12 -9 9 19 Deportivo Pereira 11 -10 8 20 Jaguares 11 -9 7

Resultado de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026

Internacional de Bogotá 2-3 Nacional

Cali 3-1 Alianza

Águilas Doradas 2-0 Jaguares

Tolima 0-0 Boyacá Chicó

Pasto 0-0 Fortaleza

Cúcuta 4-0 Pereira

Bucaramanga 3-1 Junior

Llaneros 1-2 América

Medellín 0-1 Santa Fe

Programación fecha 13 de Liga BetPlay II-2026

Millonarios vs. Once Caldas

Día: por definir.

Hora: por definir.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

