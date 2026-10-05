Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

La Liga BetPlay II-2026, poco a poco, se pone al día. Este lunes 5 de octubre, en el estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, Independiente Medellín recibió a Independiente Santa Fe, por la fecha 13. Justamente, dicha jornada había iniciado el 16 de septiembre, con el juego adelantado, entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.
Posteriormente, entre el viernes 2 de octubre y este lunes 5 de dicho mes, se llevó a cabo lo que restaba de la fecha. Eso sí, quedó un juego pendiente y es entre Millonarios y Once Caldas, del cual aún no se ha dado a conocer la programación, a la espera de que la Dimayor siga organizando el calendario de este segundo semestre.
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Lo cierto es que 'el león' se hizo fuerte en condición de visitante y, con un gol al último minuto, se llevó una valiosa victoria por 0-1. El autor del único tanto del encuentro fue Víctor Moreno, cumpliendo con la famosa e inexorable 'ley del ex'. Razón por la que no lo celebró y, por el contrario, levantó los brazos y pidió perdón a la afición.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe
|Posición
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|América
|12
|+17
|27
|2
|Deportivo Cali
|12
|+11
|24
|3
|Bucaramanga
|11
|+10
|23
|4
|Atlético Nacional
|10
|+11
|22
|5
|Santa Fe
|12
|+7
|22
|6
|Millonarios
|13
|+7
|21
|7
|Medellín
|12
|+3
|20
|8
|Tolima
|12
|+2
|19
|9
|Cúcuta
|12
|-4
|15
|10
|Llaneros
|12
|-1
|14
|11
|Águilas Doradas
|11
|-1
|14
|12
|Once Caldas
|12
|-1
|13
|13
|Internacional de Bogotá
|13
|-4
|13
|14
|Boyacá Chicó
|11
|-8
|12
|15
|Alianza
|12
|-12
|11
|16
|Fortaleza
|12
|-5
|10
|17
|Junior
|11
|-4
|9
|18
|Pasto
|12
|-9
|9
|19
|Deportivo Pereira
|11
|-10
|8
|20
|Jaguares
|11
|-9
|7
Resultado de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026
- Internacional de Bogotá 2-3 Nacional
- Cali 3-1 Alianza
- Águilas Doradas 2-0 Jaguares
- Tolima 0-0 Boyacá Chicó
- Pasto 0-0 Fortaleza
- Cúcuta 4-0 Pereira
- Bucaramanga 3-1 Junior
- Llaneros 1-2 América
- Medellín 0-1 Santa Fe
Programación fecha 13 de Liga BetPlay II-2026
Millonarios vs. Once Caldas
Día: por definir.
Hora: por definir.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.