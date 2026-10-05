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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

En el estadio Metropolitano Ditaires, se vivió un apasionante compromiso de la Liga BetPlay II-2026, el cual se definió con un gol en los últimos minutos.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Santa Fe venció a Medellín, en la Liga BetPlay II-2026
Santa Fe venció a Medellín, en la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

La Liga BetPlay II-2026, poco a poco, se pone al día. Este lunes 5 de octubre, en el estadio Metropolitano de Ditaires, en Itagüí, Independiente Medellín recibió a Independiente Santa Fe, por la fecha 13. Justamente, dicha jornada había iniciado el 16 de septiembre, con el juego adelantado, entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

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Posteriormente, entre el viernes 2 de octubre y este lunes 5 de dicho mes, se llevó a cabo lo que restaba de la fecha. Eso sí, quedó un juego pendiente y es entre Millonarios y Once Caldas, del cual aún no se ha dado a conocer la programación, a la espera de que la Dimayor siga organizando el calendario de este segundo semestre.

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Lo cierto es que 'el león' se hizo fuerte en condición de visitante y, con un gol al último minuto, se llevó una valiosa victoria por 0-1. El autor del único tanto del encuentro fue Víctor Moreno, cumpliendo con la famosa e inexorable 'ley del ex'. Razón por la que no lo celebró y, por el contrario, levantó los brazos y pidió perdón a la afición.

Daniel Torres, mediocampista de Santa Fe, en el partido contra Medellín
Daniel Torres, mediocampista de Santa Fe, en el partido contra Medellín
Colprensa

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Medellín 0-1 Santa Fe

PosiciónClubPJDGPTS
1América12+1727
2Deportivo Cali12+1124
3Bucaramanga11+1023
4Atlético Nacional10+1122
5Santa Fe12+722
6Millonarios13+721
7Medellín12+320
8Tolima12+219
9Cúcuta12-415
10Llaneros12-114
11Águilas Doradas11-114
12Once Caldas12-113
13Internacional de Bogotá13-413
14Boyacá Chicó11-812
15Alianza12-1211
16Fortaleza12-510
17Junior11-49
18Pasto12-99
19Deportivo Pereira11-108
20Jaguares11-97

Resultado de la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026

  • Internacional de Bogotá 2-3 Nacional
  • Cali 3-1 Alianza
  • Águilas Doradas 2-0 Jaguares
  • Tolima 0-0 Boyacá Chicó
  • Pasto 0-0 Fortaleza
  • Cúcuta 4-0 Pereira
  • Bucaramanga 3-1 Junior
  • Llaneros 1-2 América
  • Medellín 0-1 Santa Fe

Programación fecha 13 de Liga BetPlay II-2026

Millonarios vs. Once Caldas
Día: por definir.
Hora: por definir.
Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Medellín y Santa Fe se enfrentan por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026
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