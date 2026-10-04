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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vea la fuerte caída de Remco Evenepoel en el Campeonato Europeo de Ruta 2026

Vea la fuerte caída de Remco Evenepoel en el Campeonato Europeo de Ruta 2026

En la penúltima vuelta del circuito que se llevó a cabo en Eslovenia, el belga Remco Evenepoel cayó cuando pretendía atacar al italiano Giulio Ciccone.

Por: AFP
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Remco Evenepoel, ciclista belga.
Remco Evenepoel, ciclista belga.
AFP.

Una semana después de un Mundial en el que no tuvo opciones de victoria, el ciclista belga Remco Evenepoel se tomó la revancha y se proclamó campeón de Europa en ruta este domingo en Eslovenia.

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En un apretadísimo final que se decidió tras consultar el fotofinish, el corredor belga se impuso en la llegada al italiano Giulio Ciccone.

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El italiano tomó ventaja a 300 metros para la pancarta al entrar primero en la última curva del circuito de Sencur, cerca de la capital eslovena, pero Evenepoel pudo superarle por muy poco en los últimos metros.

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El ciclista flamenco, de 26 años y vigente campeón olímpico, esperó dos minutos a que el altavoz de la prueba le anunciase como vencedor para celebrar el triunfo.

"Es increíble. Creía que había ganado, pero nunca se sabe", saboreó Evenepoel.

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Hace justo una semana el belga era uno de los grandes favoritos para ganar el Mundial celebrado en Montreal (Canadá), pero se quedó sin fuerzas al final y solo fue décimo, a 25 segundos del campeón, el estadounidense Brandon McNulty.

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El título de campeón de Europa en ruta era el único que le faltaba en su palmarés a Evenepoel, que es doble campeón, en crono y ruta, de Bélgica, de Europa, del Mundo y Olímpico.

Es el segundo belga, por detrás de Tim Merlier en 2024, que se corona campeón europeo, una prueba en la que los profesionales participan desde 2016.

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Este domingo, Evenepoel, poco después de sufrir una caída, y Ciccone se escaparon del pelotón a una treintena de kilómetros para la meta y por detrás se formó un grupo de perseguidores.

De este grupo saltó al final otro italiano, Christian Scaroni, que acabó tercero y completó el podio, llegando a 59 segundos del ganador.

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El español Iván Romeo, presente en ese grupo principal de perseguidores de la cabeza de carrera, acabó en la quinta plaza, por detrás del letón Toms Skujins, a un minuto y 16 segundos.

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