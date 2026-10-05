Daniel Torres, agredido en Medellín vs Santa Fe; una moneda impactó en su rostro

Nuevo acto de violencia en el fútbol colombiano. Este lunes 5 de octubre, en el marco del partido entre Medellín y Santa Fe, en Ditaires, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, Daniel Torres fue agredido.

El hecho ocurrió a la altura del minuto 75, cuando fue reemplazado por Kilian Toscano. En ese momento, cuando el experimentado mediocampista salía de la cancha, sufrió el impacto de una moneda en su rostro.

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De inmediato, Daniel Torres se tomó la frente y fue atendido por los médicos del equipo 'cardenal', teniendo en cuenta que estaba sangrando. El partido se detuvo por unos minutos por decisión del cuerpo arbitral.

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Finalmente, al recibir el aval de las autoridades y asegurar que las garantías estaban dadas, se reanudó el compromiso. Sin embargo, desde ya, están en busca del responsable de lo acontecido en el estadio.



Santa Fe venció a Medellín, en la Liga BetPlay II-2026 Colprensa

Vea la agresión a Daniel Torres, en Medellín vs. Santa Fe

❌ ¡Lamentable agresión contra Daniel Torres 🦁 en el estadio de Itagüí!



📌 El capitán de @SantaFe 🇮🇩 fue impactado por un objeto lanzado desde la tribuna cuando se dirigía al banco de suplentes del León. pic.twitter.com/J6aAYb1Pbv — Miguel París (@SoyMiguelParis) October 6, 2026

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Daniel Torres salió del campo sin decir una sola grosería. La hinchada le empezó a lanzar objetos. Uno de ellos lo golpeó. pic.twitter.com/JS22FUIJ10 — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) October 6, 2026