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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Daniel Torres, agredido en Medellín vs Santa Fe; una moneda impactó en su rostro

Daniel Torres, agredido en Medellín vs Santa Fe; una moneda impactó en su rostro

Un hecho lamentable se presentó en el estadio Ditaires, luego de que Daniel Torres fuera golpeado, justo cuando salía del campo, por un objeto lanzado desde la tribuna.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Daniel Torres, mediocampista de Santa Fe, en el partido contra Medellín
Daniel Torres, mediocampista de Santa Fe, en el partido contra Medellín
Colprensa

Nuevo acto de violencia en el fútbol colombiano. Este lunes 5 de octubre, en el marco del partido entre Medellín y Santa Fe, en Ditaires, por la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2026, Daniel Torres fue agredido.

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El hecho ocurrió a la altura del minuto 75, cuando fue reemplazado por Kilian Toscano. En ese momento, cuando el experimentado mediocampista salía de la cancha, sufrió el impacto de una moneda en su rostro.

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De inmediato, Daniel Torres se tomó la frente y fue atendido por los médicos del equipo 'cardenal', teniendo en cuenta que estaba sangrando. El partido se detuvo por unos minutos por decisión del cuerpo arbitral.

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Finalmente, al recibir el aval de las autoridades y asegurar que las garantías estaban dadas, se reanudó el compromiso. Sin embargo, desde ya, están en busca del responsable de lo acontecido en el estadio.

Santa Fe venció a Medellín, en la Liga BetPlay II-2026
Santa Fe venció a Medellín, en la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

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Vea la agresión a Daniel Torres, en Medellín vs. Santa Fe

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