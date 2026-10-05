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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo y su primera decisión, tras abandonar la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo y su primera decisión, tras abandonar la concentración de Portugal

Luego de lo ocurrido en el marco de la Liga de Naciones, donde habría tenido un altercado con el entrenador, Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ya se dejó ver.

Por: EFE
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, abandonó la concentración en la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, capitán de la Selección Portugal, abandonó la concentración en la Liga de Naciones
AFP

El delantero portugués Cristiano Ronaldo se reincorporó a los entrenamientos de su club, el Al-Nassr saudí, después de abandonar la concentración de la selección portuguesa el pasado 30 de septiembre.

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A través de sus redes sociales, el equipo saudí confirmó el regreso de la leyenda lusa, la cual cuenta con un registro de 979 goles oficiales a sus 41 años.

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"El más grande de los deportistas... En el corazón de Néyed", escribió el Al-Nassr en su cuenta de la red social 'X', acompañada por una foto de Ronaldo.

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El jugador anunció el pasado miércoles por sorpresa su decisión de abandonar la concentración de la selección portuguesa, en plena Liga de las Naciones, después de la rueda de prensa en la que el seleccionador Jorge Jesus abordó su suplencia frente a Noruega en Oslo el 27 de septiembre (1-2).

El capitán había calentado durante media hora sin llegar a entrar al campo.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Foto: Getty Imágenes

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"A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado", afirmó Ronaldo en un comunicado.

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Ese episodio está en el origen del "malentendido" con el que el técnico explicó este domingo el desencuentro: para Jesus, hacer calentar a un futbolista y finalmente no utilizarlo forma parte de las decisiones normales de un partido; en el caso de Cristiano, reconoció, su condición de símbolo dio otra dimensión a lo ocurrido.

"No sé qué va a pasar, para mí todo está en abierto. Tiene que decidir sobre su vida antes de la convocatoria; si está jugando y quiere estar en la selección, volverá cuando quiera, ¿por qué no?", declaró Jesus al canal portugués RTP tras la victoria ayer domingo en Oporto frente a Noruega (2-1).

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