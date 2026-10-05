Selección Colombia vs. Perú; el último 'experimento' de Néstor Lorenzo en busca de la renovación

Colombia y Perú se miden este martes en Miami en el último partido de preparación de las selecciones en busca de un buen resultado que maquille las decepcionantes sensaciones dejadas en las últimas salidas por ambas plantillas.

La selección colombiana perdió el viernes ante Paraguay por 1-0 y el pasado 26 de septiembre abrió su ronda de amistosos con un empate 1-1 con México.

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Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo buscan el triunfo que los impulse en esta nueva campaña internacional con miras a las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2030.

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Tras la derrota con Paraguay, Lorenzo declaró que la selección colombiana está "en construcción", pero que "hay cosas buenas para destacar" más allá del resultado.



"Estamos probando jugadores para ver si entra dentro del proceso de lo que viene. Es muy difícil encontrar un funcionamiento con jugadores nuevos en tan poco tiempo", reconoció el estratega.

La selección de Perú, que dirige el brasileño Mano Menezes, sigue sin dar con la tecla que le permita mostrar una idea de juego y lograr buenos resultados mientras hace pruebas para las eliminatorias.

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Menezes apenas ha obtenido un triunfo frente a Haití por 1-2 en sus siete encuentros al mando de la Bicolor, que afronta una crisis de goles.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el partido preparatorio contra Paraguay AFP

En este periodo de selecciones, Perú sufrió dos derrotas, por 4-1 ante Estados Unidos 2-0 ante Canadá, así como un empate 1-1 con México.

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Tras el partido contra Canadá, el entrenador brasileño reconoció que "casi nunca conseguimos generar juego". "Tratamos de descubrir caminos para salir de la presión, pero pocas veces lo logramos. El resultado fue justo", admitió.

El brasileño indicó, con respecto a los siguientes amistosos, que han optado por jugar tres partidos, y no cuatro, "ya que hay una complicación de recuperación física" de los jugadores, además del tema económico que demanda un mayor número de encuentros.

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En las últimas horas, el lateral derecho Oliver Sonne abandonó por lesión la concentración de la selección peruana, con miras a reincorporarse a las filas del Burnley inglés.

Nuevo proceso de Selección Colombia comandado por Néstor Lorenzo AFP

Probables alineaciones

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Samuel Velásquez; Gustavo Puerta, Richard Ríos, Matías Orozco; Jhon Arias, Carlos Gómez, y Luis Suárez. Entrenador: Néstor Lorenzo.

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Perú: Pedro Gallese; Marco Huamán, Erick Noriega, Renzo Garcés, Marcos López; Oslimg Mora, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yoshimar Yotún; Jairo Vélez y Álex Valera. Entrenador: Mano Menezes.

A qué hora y dónde ver Colombia vs. Perú

Día: martes 6 de octubre.

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Miami, Inter Miami Stadium.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal web de Gol Caracol (https://gol.caracoltv.com/partidos) y DITU (https://ditu.caracoltv.com/).