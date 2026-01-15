Síguenos en:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Tour de Francia 2027 tendrá 3 primeras etapas en 3 países diferentes; recorrido inñedito

Tour de Francia 2027 tendrá 3 primeras etapas en 3 países diferentes; recorrido inñedito

Se conoció el novedoso trazado que la ‘Grande Boucle’ tendrá el próximo año, pues el pelotón deberá cruzar varias fronteras antes de tocar territorio galo.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 15 de ene, 2026
Tour de Francia 2027 pasará por Escocia, Inglaterra y Gales.jpg
Salida inédita para el Tour de Francia 2027.
Foto: @letour.

