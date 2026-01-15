Tour de Francia 2027 tendrá 3 primeras etapas en 3 países diferentes; recorrido inñedito

Una primera jornada llana, destinada a los embaladores, una segunda de media montaña y una tercera con final escarpado aguardan en tierras británicas a los competidores del Tour de Francia de 2027.

Tras haber dado a conocer en marzo que Edimburgo, Escocia, será la ciudad de salida de la edición masculina, la versión número 28 que comienza en el extranjero, la carrera reveló la totalidad del recorrido que tendrá carreteras del exterior.

Tour de Francia 2027 iniciará con 3 etapas en 3 países diferentes

Vías del Reino Unido recibirán al lote en sus primeros días, pues este pasará por Escocia, Inglaterra y Gales. Por primera vez, tres naciones albergarán las tres primeras etapas.

La presentación se hará en el Old Castle, de Edimburgo (Escocia), y desde allí saldrá la primera jornada hacia Carlisle (Inglaterra), escenario del primer embalaje tras 184 kilómetros el 2 de julio de 2027.



Al día siguiente, el pelotón se lanzará desde Keswick y atravesará el parque nacional del Lake Distric, antes de poner destino a Liverpool, donde esperan unos 20 últimos kilómetros planos antes de afrontar cinco cotas de pequeño desnivel. En total, 223 kilómetros.

La tercera etapa se desarrollará totalmente en territorio galés, con salida en Welshpool y llegada en Cardiff, también con 223 kilómetros. En ellos, 7 ascensos, incluyendo la subida a Caerphilly, de 2 kilómetros al 8,1 % de desnivel, a apenas 12 kilómetros de la capital.

Posteriormente, lunes 4 de julio, será el primer día de descanso para permitir el traslado de la caravana a territorio francés, donde se desarrollará el grueso del resto del Tour, cuyos detalles serán desvelados en octubre próximo.

Christian Prudhomme, director de la carrera, aseguró que espera encontrar en 2027 el mismo fervor popular que acompañó a las primeras etapas del Tour de 2007, que comenzó en Londres, y de 2014, que empezó en Yorkshire.

"El Reino Unido siempre ha acogido al Tour con pasión y orgullo y este recorrido que desvelamos hoy refleja la belleza y la diversidad de los paisajes británicos", aseguró Prudhomme.

