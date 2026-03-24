Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, la etapa 3

El danés, Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility), se regaló una victoria al esprint en la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña, de 167,4 kilómetros, entre Figueres y Banyoles, y se colocó segundo en la general con el mismo tiempo que el francés, Dorian Godon (Ineos Grenadiers), que mantiene el maillot de líder, tras ser el más rápido en la jornada inaugural.

En una etapa relativamente tranquila, el ciclista nórdico, que en su palmarés cuenta con dos triunfos de etapa en el Tour de Francia y otros seis en La Vuelta, despuntó en la meta por delante de Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) en una llegada masiva en la que Jonas Vingegaard (Team Visma /Lease a Bike) y Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), entre otros favoritos, firmaron el mismo cronómetro que el ganador (3h 45' 28'').

Con todos los ciclistas agrupados ya en las calles de Banyoles, el portugués del UAE, Ivo Oliveira, fue el primero en atacar, pero Nielsen fue el más vivo entre los velocistas para celebrar el segundo triunfo de etapa de la temporada para el conjunto noruego.

Los ciclistas afrontarán este miércoles un recorrido de 159,4 kilómetros entre Mont-Roig del Camp y Vila-Seca, con tres puertos el Alt de la Mussara (1ª categoría), el Coll de Capafons, de segunda, y el Coll Roig, de tercera, como principales escollos montañosos de la jornada. Los últimos 30 kilómetros serán llanos, por lo que no se descarta otro final masivo.



En Tarragona será, previsiblemente, el último día de la Vuelta a Cataluña en el que el liderato no lo ocupe uno de los gallos del pelotón, que entre jueves y sábado medirán sus fuerzas en los puertos de Vallter 2000, Coll de Pal y Queralt.



Hora y dónde ver la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026

Día: miércoles 25 de marzo.

Hora: 9:50 a.m. (Colombia).

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y DITU (https://ditutv.lat/descargar/).



Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026

Recorrido, perfil y altimetría de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña 2026 ProCycling Stats