¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2?

Nairo Quintana está cerca de poner punto final a su exitosa carrera como ciclista profesional. Sus títulos de Giro de Italia, Vuelta a España, Campeonato de Colombia Contrarreloj, Vuelta a Murcia, Tour del Porvenir, Giro de Emilia, Vuelta al País Vasco, Ruta de Occitania, Vuelta a Burgos, Tour de San Luis, Tirreno Adriático, Tour de Romandía, Tour de los Alpes Marítimos y de Var, Tour La Provence, Vuelta a Asturias, Vuelta a la Comunidad Valenciana y Vuelta a Cataluña son prueba de ello.

Justamente, 'el Cóndor' está disputando la Volta, del 23 al 29 de marzo, después de haber anunciado que el 2026 es su última temporada. Dicha competencia no solo fue la primera a nivel World Tour en la que corrió, sino que también la supo ganar en el 2016, cuando se impuso sobre Alberto Contador y Daniel Martin. Además, volvió a subirse al podio, pero en el segundo cajón, detrás de Alejandro Valverde y por encima de Pierre Latour. Razón por la que es un evento especial para él.

Entendiendo esto y bajo dicho contexto, Nairo Quintana no desentonó en la primera jornada y, por el contrario, arribó junto al pelotón, cediendo solo 10 segundos en la general, debido a las bonificaciones. Ahora, este martes 24 de marzo, el boyacense cruzó la meta en el puesto 102, con el mismo tiempo del ganador, Magnus Cort (Uno-X Mobility), lo que le permite estar en la posición 67, a los mismos 10'' de Dorian Godon (INEOS Grenadiers), quien lidera con un tiempo de 7h 46' 27''.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, corre la Vuelta a Cataluña 2026 Getty Images

Recordemos que, en lo que va del año, 'el Cóndor' ha corrido la Clásica Campo de Murviedro, el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, el Gran Premio Valencia, la Clásica de Mascate, el Tour de Omán, el UAE Tour y, recientemente, dijo presenten en la Tirreno Adriático. Su mejor resultado, en 2026, lo firmó en el Tour de Omán, tras terminar séptimo en la clasificación general, solo detrás de Christian Scaroni, Cristián Rodríguez, Adam Yates, Mauro Schmid, Paul Double y Sebastian Berwick.

