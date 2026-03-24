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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2?

¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2?

La temporada 2026 será la última como ciclista profesional para Nairo Quintana y, por eso, quiere despedirse de la mejor manera posible en cuanta carrera dispute.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, junto a Einer Rubio e la Vuelta a Cataluña 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, junto a Einer Rubio e la Vuelta a Cataluña 2026
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