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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2?

¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2?

Demostrando que tiene con qué luchar por el título de esta histórica carrera, Santiago Buitrago ha estado atento y, por eso, es el mejor colombiano ubicado.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de mar, 2026
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Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a Cataluña 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images

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