¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 2?

El ciclista del equipo Uno-X, Magnus Cort, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Cataluña, después de que una escapada de larga duración fuera alcanzada justo antes de la recta final, a falta de tan solo un kilómetro de meta.

El danés, conocido por su bigote, es famoso por su actuación estelar durante el Tour de Francia de 2022, cuando fue aclamado durante toda la tercera jornada en su país natal, mientras lideraba dicha etapa con el maillot de lunares.

Este martes 24 de marzo, se puso en cabeza a 100 metros de la meta, superando a Noa Isidore, que quedó segundo, y a Francesco Busatto, que finalizó de tercero.

El campeón nacional francés, Dorian Godon, del Ineos Grenadiers, mantuvo el liderato en la clasificación general, tras terminar cuarto, con 110 corredores registrando el mismo tiempo en la línea de meta.



La segunda etapa partió de Figueres, antigua ciudad natal del pintor surrealista, Salvador Dalí, también famoso por su bigote, para recorrer 167 kilómetros con un perfil ondulado hasta Banyoles.

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Fue una etapa similar a la primera, pero con la subida a solo 25 kilómetros de la línea de meta y luego todo descenso.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, sueña con el título de la Tirreno Adriático 2026 Getty Images

"Me dio palpitaciones con todo ese descenso", dijo el ciclista de 33 años. "Hay muchas etapas como esta en Cataluña, etapas con colinas que terminan en sprint, así que eso me viene bien", sentenció.

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Ahora, respecto a los colombianos, el mejor fue Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), cruzando la meta en el puesto 78, con el mismo tiempo del ganador. Razón por la que el bogotano se ubica en la plaza 45, a 10 segundos del líder de la clasificación general.

La etapa del miércoles debería ver a Godon y Cort enzarzados de nuevo en una lucha por el liderato general, con un recorrido montañoso de 160 kilómetros desde Mont-roig del Camp hasta Vila-seca.

Es probable que el favorito, Jonas Vingegaard, lance sus ataques en las etapas cuatro, cinco y seis, en los Pirineos. La etapa final incluye siete vueltas al Montjuïc, en Barcelona, donde dará comienzo el Tour de Francia en julio.